Ouagadougou: la Police Municipale engage une lutte contre les mauvaises conditions de transports de viande

Dans le cadre de ses missions de salubrité et d’hygiène publiques et en vue de préserver la santé de la population, la Direction de la Police de la Salubrité et de la Tranquillité Urbaine de la Direction Générale de la Police Municipale de Ouagadougou a organisé le jeudi 13 novembre 2025 une opération de lutte contre la viande foraine et les mauvaises conditions de transport de la viande sur toute l’étendue du territoire communal de Ouagadougou.

Cette opération s'inscrit dans l'application de la loi 022-2005/AN portant code de l'hygiène publique au Burkina Faso et de la délibération n°2021-170 /RCEN/PKAD/CO portant fixation des amendes de police relatives à l'hygiène et à la salubrité publique dans la commune de Ouagadougou. Au cours de l'opération une importante quantité de viande a été saisie.

L’opération a pour objectif d’empêcher le transport de viande dans les mauvaises conditions d’hygiène et de sensibiliser la population sur les risques et conséquences liées à la consommation des viandes transportées dans les conditions précaires d’hygiène.

La police municipale invite les acteurs du domaine au respect strict des conditions de transports, d’abattages et de commercialisation de la viande dans la ville de Ouagadougou.

Le Service de l’Information et de la Communication de la Police Municipale de Ouagadougou.