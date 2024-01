Pédiatrie : chez l’enfant, l’angine peut s’accompagner de troubles digestifs

L’angine désigne une inflammation des amygdales, petites structures en forme de boules situées à l’arrière de la gorge. Les amygdales jouent un rôle important dans la protection de l’organisme en capturant les virus et les bactéries inhalés. Elles subissent des affections très fréquentes, chez l’enfant comme chez l’adulte. Elles peuvent avoir diverses origines et compte tenu du risque de complications, elles ne doivent en aucun cas être négligées.

L’angine est une inflammation aiguë, douloureuse et fébrile des amygdales, consécutive à une infection par des bactéries ou des virus. Elle décrit l’aspect douloureux d’un état inflammatoire de la gorge parfois confondu avec amygdalite et pharyngite. Elle est due à une infection par un virus. Elle peut également être causée par une bactérie. La contamination s’effectue par voie aérienne (éternuements, toux…) ou par contact (mains, salive) ou avec une personne porteuse du microbe. Lorsque les amygdales deviennent rouges, on parle d’angine rouge. Il existe également des angines blanches où les amygdales sont recouvertes d’un dépôt blanc. Les symptômes d’une angine sont des douleurs au niveau de la gorge qui peuvent irradier jusqu’à l’oreille, des difficultés pour avaler, de la fièvre, parfois des ganglions sensibles dans le cou, la voix est souvent modifiée. Chez l’enfant, l’angine peut s’accompagner de troubles digestifs (vomissements, maux de ventre). Chez l’adulte comme chez l’enfant, certaines angines peuvent être récidivantes et altérer la qualité de vie de ceux qui en souffrent. L’angine commence par des douleurs au niveau de la gorge, des difficultés à déglutir et un sentiment de malaise général. La température peut monter jusqu’à 39 °C ou 40 °C et l’enfant frissonne par moments. Il n’a pas faim et se plaint parfois de maux de tête ou de ventre. Le mal de gorge chez un enfant ne correspond pas forcément à une angine et peut être dû à une rhinopharyngite. L’angine virale guérit en général en quelques jours, sans complications. Mais lorsqu’elle est d’origine bactérienne, l’angine peut avoir des conséquences importantes comme par exemple un abcès pharyngé, c’est-à-dire du pus à l’arrière des amygdales, une infection au niveau de l’oreille, une sinusite. Ces complications peuvent parfois nécessiter une hospitalisation. D’où l’importance de la traiter.

Il ne faut jamais avoir recours à l’automédication pour un enfant qui a mal à la gorge avec de la fièvre sans signe de rhinopharyngite ( une inflammation du nez, de l’arrière des fosses nasales et du fond de la gorge, le plus souvent d’origine virale), car cela correspond en général à une angine. La possibilité d’un test de diagnostic rapide de l’angine streptococcique et d’un traitement adapté rend nécessaire et systématique la consultation médicale. Il faut veiller à ce que l’enfant boive fréquemment. Si, cela lui est douloureux, donnez-lui à absorber de l’eau glacée par petites quantités. Aussi, en cas de fortes douleurs lorsqu’il avale, servez-lui des aliments liquides en bouillie ou en purée, comme des soupes tièdes, de la semoule, de la purée de pommes de terre, des glaces, etc. Evitez les aliments acides ou trop salés. Pour réduire le risque d’angine, il faut se laver les mains régulièrement, éviter les airs trop secs et le tabac qui fragilisent les muqueuses de la gorge, éviter le contact rapproché ou le partage de couverts avec des personnes malades. En tant que malade, il est important d’éviter les contacts avec des personnes fragiles (nourrissons, personnes âgées, patients immunodéprimés). Les mesures de prévention qui sont des gestes barrières généraux, permettent d’éviter la transmission des virus et des bactéries. Il s’agit du port du masque, notamment, les 2-3 premiers jours. Utilisez des mouchoirs à usage unique et toussez dans le creux du coude. Aussi, du lavage des mains régulièrement à l’eau et au savon, et/ou utiliser des solutions hydro-alcooliques permettant d’éliminer de nombreux microbes.

Wamini Micheline OUEDRAOGO

Source : passeportsante.net, vidal, santé.fr, femmeactuelle.fr