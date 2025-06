Poni : L’école renaît à Djigouè avec un 100% éclatant au CEP

Kantigui a été profondément ému d’apprendre que la Circonscription d’éducation de Base (CEB) de Djigouè a réalisé un taux de réussite de 100% aux examens du CEP 2025. Une performance d’autant plus remarquable que cette circonscription, autrefois contrainte à la fermeture pour cause d’insécurité, n’a rouvert ses portes qu’en avril 2024, soit à peine, un an. Après des années d’exil scolaire, les épreuves du CEP ont enfin été composées à Djigouè, alors qu’elles étaient jusqu’ici délocalisées à Kampti. Une étape symbolique et historique. Avec seulement deux écoles présentant un total de 47 candidats, le défi était immense. Mais, élèves et enseignants, portés par le courage et la détermination, ont retroussé les manches… et décroché la victoire totale : zéro échec ! Pour Kantigui, ce (…)

