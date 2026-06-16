Portails des Régions du Burkina Faso : Un pas décisif vers une administration numérique de proximité

Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Administration territoriale et de la Mobilité, le Camarade Emile ZERBO, a présidé, le mardi 16 juin 2026, à Ouahigouya, dans la région de Yaadga, la cérémonie officielle de lancement des Portails des Régions du Burkina Faso. Il avait à ses côtés le Ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, la Camarade Dr Aminata ZERBO/SABANE ainsi que l’ensemble des Gouverneurs de région.

www.portail-regions.gov.bf Accessible à l’adresse, cette plateforme, fruit d’une fructueuse collaboration entre le ministère de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques et celui de l’Administration territoriale et de la Mobilité, vise à moderniser l’administration publique, à rapprocher davantage les services de l’Etat des citoyens et à améliorer l’accès à l’information publique. Elle intègre également un système d’archivage électronique des documents, garantissant leur conservation sécurisée ainsi qu’une accessibilité permanente.

Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Administration territoriale et de la Mobilité, le Camarade Emile ZERBO, a indiqué que la mise en place de ces plateformes numériques traduit la volonté du Président du Faso, Chef de l’Etat, le Camarade Capitaine Ibrahim TRAORE, de renforcer l’efficacité de l’action publique tout en valorisant les potentialités des territoires.

Selon le Ministre d’Etat, le Camarade Emile ZERBO, les Portails des Régions constituent un outil stratégique qui permettra aux populations d’accéder plus facilement à l’information publique et de suivre les actions menées dans leurs localités. Il a également souligné que cette initiative contribue à la réalisation des douze (12) chantiers majeurs de la transformation digitale du Burkina Faso à l’horizon 2030. « Les Portails des Régions s’inscrivent pleinement dans cette démarche en facilitant l’accès à l’information publique et en renforçant la présence de l’administration au plus près des populations », a-t-il précisé.

Par ailleurs, le Ministre d’Etat, le Camarade Emile ZERBO, a rappelé que la région demeure un maillon essentiel de l’organisation administrative du Burkina Faso. A travers ces portails, les gouvernorats, les collectivités territoriales et les services déconcentrés de l’Etat disposeront désormais d’un canal institutionnel de communication leur permettant de renforcer leur visibilité et de diffuser une information fiable, actualisée et accessible à tous. Aux Burkinabè vivant à l’intérieur du pays comme pour ceux établis à l’étranger, a-t-il relevé, ces vitrines vont supprimer toute distance avec leur région d’origine en leur permettant de suivre en temps réel leur dynamique.

Pour sa part, le Ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, la Camarade Dr Aminata ZERBO/SABANE, a exprimé le souhait que cette plateforme devienne une référence incontournable en matière d’information sur les régions du Burkina Faso. « Elle devra permettre aux populations nationales comme à celles de l’étranger de suivre l’actualité des régions, de découvrir leurs potentialités ainsi que leurs richesses culturelles, économiques et touristiques », a-t-elle soutenu.

Les Portails des Régions concernent les dix-sept (17) régions du Burkina Faso et traduisent l’ambition du Gouvernement de renforcer la transparence administrative, d’améliorer l’accès à l’information publique et de promouvoir les potentialités économiques, culturelles et touristiques de l’ensemble des territoires.