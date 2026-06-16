Lutte contre l’insécurité : La Police Nationale démantèle un réseau de transvaseurs frauduleux de gaz butane à Ouagadougou

Dans le cadre de sa mission régalienne de protection des personnes et des biens, le Commissariat de Police de l’Arrondissement (CPA) n°06 de la ville de Ouagadougou a mené une opération d’investigations qui a permis d’identifier et d’interpeler des individus impliqués dans des faits de trafic illicite et de transvasement frauduleux de gaz butane subventionné dans la capitale.

Il ressort des investigations menées que le chef du réseau avait loué une maison qu’il avait aménagée pour les besoins de ses activités. Le site comprenait notamment un kiosque métallique soudé et des étagères servant au stockage de bouteilles de gaz. Les autres membres du groupe étaient chargés de s’approvisionner en bouteilles remplies auprès de stations-service et de points de vente agréés avant de les acheminer sur le site clandestin.

À l’aide de flexibles modifiés, les suspects procédaient ensuite au reconditionnement du gaz selon différentes méthodes. Ainsi, le contenu d’une bouteille de 12 Kg était réparti dans deux (02) ou trois (03) bouteilles de 06 Kg, tandis que le contenu de cinq (05) bouteilles de 06 Kg était transvasé dans trois (03) bouteilles de 12 Kg. Il est à noter que le réseau pouvait reconditionner au moins huit (08) bouteilles par jour.

Les bouteilles ainsi remplies étaient revendues sur le marché à 2.500 FCFA pour une bouteille de 06 Kg et 6.000 FCFA pour celle de 12 Kg. Toutes les marques de bouteilles de gaz étaient concernées par cette pratique frauduleuse. Lors de l’interpellation de ces malfrats, les enquêteurs ont saisi plusieurs objets dont un tricycle, des motos, des bouteilles de gaz et accessoires.

La Police Nationale remercie une fois de plus l’ensemble des populations pour leur collaboration constante avec les Forces de Défense et de Sécurité dans la lutte contre l’insécurité sous toutes ses formes. Par ailleurs, face à ces pratiques clandestines de transvasement de gaz butane, elle les invite notamment à :

– s’approvisionner auprès des points de vente agréés afin de garantir la sécurité et la qualité des bouteilles utilisées,

– ne jamais procéder elles-mêmes au transvasement du gaz car cela nécessite des équipements spécifiques et des mesures de sécurité strictes,

– vérifier l’état des bouteilles et accessoires avant tout utilisation,

– conserver les bouteilles de gaz dans des endroits aérés loin des flammes, des sources de chaleur et hors portée des enfants,

– toujours signaler tout cas suspect aux numéros verts que sont le 17, le 16 et le 1010.