Première montée des couleurs de 2026: le ministre Baro souhaite plus d’engagement

Le ministre de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement, Roger Baro, a présidé la première montée des couleurs de la nouvelle année, lundi 5 janvier 2026, à Ouagadougou.

La montée des couleurs constitue un moment solennel de rassemblement autour du drapeau. Lundi 5 janvier 2026, à Ouagadougou, la première cérémonie de la nouvelle année a réuni des acteurs du ministère de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement autour du drapeau national, dans un climat de civisme et de responsabilité collective. La rencontre mensuelle a été l’occasion pour le premier responsable du département en charge de l’environnement, Roger Baro, de saluer l’engagement du personnel et dresser le bilan des réalisations au cours de l’année 2025.

Selon lui, l’heure patriotique pour reverdir le Faso comme point d’orgue de la campagne de reboisement a démontré à souhait l’engagement de chaque Burkinabè pour un Faso plus vert. Il a soutenu que les aménagements paysagers réalisés ont fini de convaincre que dans ce domaine, l’engagement et la volonté suffisent pour surmonter les défis. Pour ce qui est de la mise en œuvre de la loi numéro 45 et le lancement des travaux de la Station de traitement de boue de vidange (STBV) de Komsilga, il a signalé qu’ils ont été des accélérateurs de résultats dans le domaine de l’assainissement et l’amélioration du cadre de vie.

« La délivrance de 2271 arrêtés de faisabilité et de conformité environnementale est un gage de soutien au secteur privé et aux projets et programmes », a-t-il déclaré. Le ministre Baro a également souligné que la réalisation du premier forage profond de 1100 mètres à Souroukoudougou, dans la commune de Bama, région du Guiriko et la phase pré-pilote des compteurs cash water restent des avancées technologiques et scientifiques pour l’accès à l’eau et sa gestion contrôlée.

L’eau est un droit

Le premier responsable du département en charge de l’eau a affirmé que dans un Burkina Faso nouveau, l’eau ne doit pas être un privilège, mais un droit, un symbole de justice sociale et un outil de dignité humaine. Pour ce qui concerne la contribution du département à la création d’activités génératrices de revenus et à la mobilisation des financements, il a évoqué 4,69 milliards FCFA de subvention au profit des acteurs de la Réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts (REDD+), la mobilisation de 6,8 milliards FCFA de financement climatique et le recouvrement de 4,63 milliards FCFA au titre de la Contribution financière de l’Etat (CFE).

Pour Roger Baro, l’année 2026 ne sera pas une année ordinaire. « Elle doit être plus révolutionnaire, plus martiale en matière d’engagement et de résultat à atteindre. Il a précisé que l’environnement et l’eau sont des biens stratégiques et que leur gestion ne se délègue pas mais qu’elle s’assume « par nous, pour nous et avec nous », conformément aux orientations bien avisées du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Le ministre de l’Environnement, de l’Eau et de l’assainissement a confié que dans le département en 2026, chaque action devra être une victoire, chaque projet un acte de souveraineté, chaque agent, un soldat du développement endogène.

Aly SAWADOGO

Yasmine Aïda Arlette KAFANDO

(Stagiaire)