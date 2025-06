Prix national de l’entrepreneur touristique: la VIIe édition lancée

Le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a organisé, le mercredi 25 juin 2025 à Koudougou, une conférence de presse marquant le lancement de la VIIe édition du Prix national de l’entrepreneur touristique. Les inscriptions ont débuté et la nuit des récompenses est prévue pour le 10 octobre prochain à Tenkodogo.

Les entrepreneurs touris-tiques et autres acteurs sont dans les starting block pour la VIIe édition du Prix national de l’entrepreneur touristique (PNET). En effet, le ministère de la Communi-cation, de la Culture, des Arts et du Tourisme a organisé, le mercredi 25 juin 2025 à Koudougou, une conférence de presse marquant le lancement officiel de l’événement.

Le Secrétaire général (SG) du ministère en charge du Tourisme, Fidèle Aymar Tamini, a indiqué que l’édition 2025 du PNET intervient dans un contexte où le tourisme burkinabè, en dépit des défis sécuritaires que connait le pays, continue de jouer un rôle moteur dans l’économie et ce, grâce à la résilience des acteurs privés du secteur qui œuvrent inlassablement à maintenir et à poursuivre leurs activités.

Et l’institution, par le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme du PNET depuis 2019, constitue un facteur d’encouragement qui incite les acteurs privés du tourisme à améliorer leurs offres de services et à poursuivre dans cette belle dynamique. Ainsi, les meilleurs entrepreneurs évoluant dans les filières

de l’hébergement, de la restauration, des voyages et circuits touristiques, de l’accueil et de l’animation touristique seront honorés à travers la remise de prix officiels, de prix spéciaux et des trophées d’hommage au cours d’une soirée dénommée « Nuit de l’entrepreneur touristique. Cette nuit de récompense se tiendra, le 10 octobre 2025, à Tenkodogo.

« Un secteur compétitif »

Le SG Tamini a soutenu que le PNET s’inscrit en droite ligne de l’axe 3 de la stratégie nationale de la culture et du tourisme qui vise à « améliorer l’attractivité touristique du Burkina en vue d’accroitre la fréquentation de la destination, les retombées économiques et de contribuer au bien-être de la population ». Et d’ajouter qu’il concourt également à la réalisation de l’objectif stratégique 4. 2 du plan d’action pour

la stabilisation et le développement : « Développer un secteur industriel et artisanal compétitif à forte valeur ajoutée et créateur d’emplois décents ». A cette occasion, les journalistes ont posé des questions relatives à la nature des prix, l’innovation de la présente édition et l’impact du PNET sur l’entrepreneuriat dans le secteur du tourisme au Burkina.

En réponse à la question sur la nature des prix, Fidèle Aymar Tamini a précisé que le prix est composé d’un trophée plus une enveloppe de 1 000 000 F CFA. S’agissant de l’impact du PNET, la Directrice générale du tourisme (DGT), Monique Ouédraogo, a souligné qu’il a contribué à améliorer signi-ficativement les prestations de services dans les hôtels et restaurants de la place ainsi que dans les autres filières. La délocalisation de la confé-rence de presse de lancement ainsi que la tenue de la Nuit de l’entrepreneur touristique dans la ville de Tenkodogo sont, entre autres, des innovations de l’édition 2025 de l’événement.

Beyon Romain NEBIE

