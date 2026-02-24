Procès des magistrats : le verdict est tombé

Le verdict du procès des magistrats est connu, le mardi 24 février 2026. Le tribunal a condamné des magistrats et des douaniers pour corruption.

Le verdict du procès des magistrats est tombé. La Chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Koupéla a relaxé les magistrats Méda Aniatisa Urbain, Kaboré Sandaogo Antoine, Traoré Mohamed et Somé Alban Balanoë, des faits d’acceptation de cadeaux indus pour infraction non constituée. Concernant les faits de corruption, le magistrat Urbain Medah a été reconnu coupable de corruption d’agent et condamné à 15 mois de prison dont deux fermes et une amende de 5 millions dont 3 millions fermes. Le magistrat Sandaogo Antoine Kabore a été condamné à 15 mois de prison dont 2 mois fermes et 5 000 000 FCFA d’amende dont 3 000 000 FCFA fermes pour complicité de corruption d’agent public. Le magistrat Mohamed Traore a été condamné à 24 mois de prison dont 12 mois fermes et 4 000 000 FCFA d’amende dont 2 000 000 FCFA fermes pour complicité de corruption d’agents publics. Le magistrat Alban Balanoë Some a été condamné à 36 mois de prison dont 18 mois fermes et 5 000 000 FCFA d’amende dont 3 000 000 FCFA fermes pour corruption d’agent public (2 300 000 FCFA) et révélation illégale de l’identité d’un témoin protégé. Le douanier Oumarou Yameogo a été condamné à 15 mois de prison dont 2 mois fermes et 3 000 000 FCFA d’amende dont 2 000 000 FCFA fermes pour corruption d’agent public (1 500 000 FCFA). Le douanier Jonas Wendsongda Yameogo a été condamné à 15 mois de prison dont 2 mois fermes et 3 000 000 FCFA d’amende dont 2 000 000 FCFA fermes pour corruption d’agent public (1 500 000 FCFA). Le douanier Nikièma Zindi Désiré a été aussi déclaré coupable des faits de corruption et de révélation de l’identité de témoin protégé. Il a été condamné à une peine d’emprisonnement de 36 mois dont 18 mois fermes et à une amende de 5 000 000 CFA dont 3 000 000 FCFA fermes. Quant au magistrat Jean Jacques Wend-Panga Ouedraogo, il a été relaxé pour corruption d’agents publics, soustraction de pièce de procédure et blanchiment de capitaux. Le douanier Seydou Traore a été relaxé pour corruption d’agents publics et blanchiment de capitaux au bénéfice du doute. L’avocat Arno Sampebre a été aussi relaxé pour complicité de révélation illégale de l’identité d’un témoin protégé et violation du secret professionnel.

La rédaction