Projet de mobilité et de développement urbain des villes secondaires: le ministre Adama Luc Sorgho constate des travaux d’assainissement à Bobo-Dioulasso

Le ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Adama Luc Sorgho, a visité les chantiers d’aménagement d’ouvrages d’assainissement d’eau pluviale et de voiries connexes dans la ville de Bobo-Dioulasso, le dimanche 16 novembre 2025. D’un taux d’exécution de 25,02 %, ces travaux s’inscrivent dans le cadre du Projet de mobilité et de développement urbain des villes secondaires (PMDUVS).

Lancés le 5 avril 2025 par le Premier ministre, chef du gouvernement, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, les travaux d’aménagement d’ouvrages d’assainissement d’eau pluviale et de voiries connexes dans la ville de Bobo-Dioulasso avancent à grands pas. Dans le but de s’imprégner de l’état d’avancement desdits travaux, le ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Adama Luc Sorgho, y a effectué une visite de suivi, le dimanche 16 novembre 2025. Situés dans plusieurs secteurs de la ville de Sya, le ministre et sa délégation se sont intéressés aux travaux du secteur 17.

Là, le premier responsable du département des Infrastructures a pu constater les réalisations faites jusque-là. L’objectif de cette visite, a expliqué le ministre, est de superviser les travaux et de vérifier s’ils s’exécutent bien. A l’en croire, avec un délai d’exécution d’un an, les travaux sont à 25 % de taux de réalisation pour un délai consommé de 43 %. « Nous n’avons pas d’inquiétudes parce qu’à la base, nous avons constaté que les caniveaux sont pratiquement achevés. Il reste quelques caniveaux qu’il faut couler et nous pensons que l’entreprise est sur un rythme correct », a-t-il souligné. Il s’est dit satisfait au vu de l’évolution des travaux et des dispositions que l’entreprise a prises par rapport aux riverains.

« Nous avons vu qu’elle a mis des passerelles métalliques pour permettre à chaque riverain de pouvoir accéder à sa cour », s’est réjoui Adama Luc Sorgho. Le chef du département des Infrastructures a félicité à cet effet l’entreprise en charge des travaux tout en l’invitant à accélérer pour les achever dans les délais prévus (mai 2026). « Nous voyons que le rythme est bon. Mais, nous allons repasser prochainement parce qu’aujourd’hui, ce qui nous intéresse, c’est d’oublier totalement ces problèmes d’inondation à Bobo-Dioulasso », a-t-il dit.

Un ouf de soulagement pour la population

Le ministre a également invité les populations riveraines à la patience. « On ne peut pas effectuer ces travaux sans qu’il y ait de petits désagréments. On leur demande d’accompagner l’entreprise pour qu’on puisse achever rapidement les travaux », a-t-il laissé entendre. Selon le Directeur général de l’Agence des infrastructures du Burkina (AGETIB), agence partenaire du projet, Ollo Franck Kansié, les travaux consistent à mettre en œuvre 20 kilomètres de caniveaux et de collecteurs ; sur ces 20 kilomètres, 18,5 kilomètres seront en béton armé et 1,5 kilomètre maçonné. De plus, 15 kilomètres de voiries en terre adjacentes à ces caniveaux devront être aménagés, ainsi qu’un linéaire de 15 kilomètres d’éclairage solaire qui sera mis en œuvre le long des différentes voies et caniveaux.

Pour lui, l’objectif est d’améliorer le cadre de vie des populations, de renforcer la mobilité dans la ville de Bobo-Dioulasso et de réduire les inondations connues par le passé. « C’est aussi l’occasion pour nous d’appeler à une participation citoyenne de l’ensemble des populations dans le cadre de ces travaux, car nous avons constaté qu’il y a certains types de vandalisme qui se produisent sur ces différents chantiers et, malheureusement, cela risque de retarder le déroulement des travaux et même d’entacher la qualité des ouvrages à exécuter », a-t-il indiqué.

Pour le chef de mission des travaux pour le compte du bureau d’études TED, Julien Mané, en plus de la réalisation des ouvrages, le projet a déjà curé plus de trois kilomètres de caniveaux. La population riveraine se réjouit de la réalisation de ces travaux. Pour elle, à l’image de Joséphine Ki, c’est un ouf de soulagement. « Avant, après une forte pluie, toute notre cour se remplissait d’eau et il nous fallait toute une journée pour pouvoir la vider et habiter tranquillement. Impossible d’accéder au domicile quand il pleut », a-t-elle affirmé. A l’écouter, depuis que les caniveaux ont été creusés, il n’y a plus de problème.

Noufou NEBIE