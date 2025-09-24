Promotion de la paix: des acteurs réfléchissent sur les initiatives locales

Le Centre culturel islamique du Burkina organise, du 24 au 26 septembre 2025, le Forum des acteurs de la paix, sur le thème : « Ensemble pour la paix : acteurs et initiatives pour la résilience communautaire au Burkina Faso ».

Les Burkinabè aspirent plus que jamais à une paix durable. Dans cette dynamique se tient, du 24 au 26 septembre 2025, à Ouagadougou, le Forum des acteurs de la paix. Il est organisé par le Centre culturel islamique du Burkina et ses partenaires sur le thème :

« Ensemble pour la paix : acteurs et initiatives pour la résilience communautaire au Burkina Faso ». L’ouverture des travaux a eu lieu, mercredi 24 septembre 2025, à Ouagadougou. Elle a été présidée par le directeur général de la Sécurité intérieure, Aboubacar Compaoré, représentant le ministre de la Sécurité.

Le coordonnateur du Centre culturel islamique du Burkina, imam Alidou Ilboudo, a confié que le Forum s’inscrit dans le cadre du projet : « Djama béo néré », porté par le Centre et ses partenaires afin de « construire » la paix localement avec les acteurs du terrain. « Il est de la responsabilité du Centre, dans le champ de la communication religieuse, de produire, avec les leaders religieux des émissions à fort impact », a-t-il signifié. Il a expliqué que ces activités visent à amplifier les voix modérées, responsables et porteuses d’espoir afin de contrer les discours violents et extrémistes.

Selon l’imam Ilboudo, le terrorisme a désarticulé les structures sociales, mais pas la volonté de vivre ensemble. C’est pourquoi, il a soutenu qu’il faut concevoir une nouvelle approche de la paix dont celle centrée sur les communautés, le respect mutuel et l’acceptation de l’autre dans sa diversité.

Inscrire les initiatives locales dans les stratégies de paix

Le représentant du ministre chargé de la Culture, Abdoulaye Dioni, a déclaré que la paix ne se décrète pas mais se tisse et se construit avec les cœurs, les esprits et les mains de chacun. Fort de cela, il a salué les initiatives locales qui jouent un rôle

fondamental dans la construction de cette paix.

« Soutenons les projets qui utilisent les valeurs religieuses, le théâtre, les pratiques traditionnelles etc., pour promouvoir le dialogue, la tolérance et la solidarité. Les acteurs locaux sont de véritables sentinelles de la paix car, ils innovent, réparent et relient », a-t-il relevé. C’est pourquoi M. Dioni a invité les populations à rester mobilisées pour bâtir ensemble un Burkina Faso digne, fort et résilient.

Le représentant du ministre de la Sécurité, Aboubacar Compaoré, a confié que le thème du forum est crucial et revêt une grande signification pour la consolidation de la paix. Il a souhaité que ce Forum soit le point de départ d’un mouvement national pour faire de la culture un ferment de cohésion contre la haine et un pont vers un avenir partagé.

Le représentant de l’ambassadeur du Royaume des Pays-Bas au Burkina Faso, Maarten Vanlen Bosch, a réaffirmé l’engagement de son pays à soutenir les initiatives locales œuvrant pour la promotion de la paix au pays des Hommes intègres. Pour le diplomate, ce Forum est une opportunité unique de valorisation des initiatives locales, du

renforcement de la résilience des communautés et de consolidation la paix.

Soumaïla BONKOUNGOU

Soukriya NACRO

(Stagiaire)