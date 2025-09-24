Risques professionnels: la CNSS forme les entreprises sur la prévention

La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) organise, du 24 au 26 Septembre 2025, à Ouagadougou, une session de formation au profit des entreprises sur le thème : « Prévention des risques liés à l’organisation et aux situations de travail ».

Le lieu de travail, la manière dont le travail est exécuté et la négligence organisationnelle sont, la plupart du temps, sources d’accidents et de maladies professionnelles. C’est le constat fait par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS). Pour prévenir donc ces accidents, elle organise, du 24 au 26 Septembre 2025, à Ouagadougou, une formation au profit des entreprises. Selon le représentant du directeur général de la CNSS, Dieudonné Kaboré, par ailleurs, secrétaire général, il s’agit, à travers cette formation, de mieux informer leurs partenaires sur les différents risques liés aux milieux et situations de travail, notamment les entreprises affiliées à son régime de

sécurité sociale.

« Cette formation a pour objectif de former et de sensibiliser les acteurs du monde

du travail aux risques et comment prévenir les accidents de travail et les maladies professionnelles », a-t-il ajouté. Il s’agit également de rappeler les enjeux de la prévention des risques professionnels, d’expliciter le cadre juridique de la prévention des risques, d’identifier les facteurs des risques et de cerner les étapes et les outils de mise en œuvre d’une démarche de prévention.

Pour le formateur François Dassise Sawadogo, durant les trois jours, des communications seront faites sur la prévention des risques liés à l’organisation du travail et à la gestion du travail, la question du stress au travail. « Le stress au travail est devenue une problématique dans toutes nos entreprises. Il faut trouver une solution », a-t-il ajouté. En plus, des communications en rapport avec le travail sédentaire seront livrées, car beaucoup de gens passent des heures assis dans des bureaux à travailler.

« Cela n’est pas sans conséquences sur leur santé, il serait bon que le travailleur soit vraiment outillé pour prévenir les risques liés au travail sédentaire et être davantage plus productif et avoir un bien-être au travail », a indiqué le formateur. Et M. Sawadogo d’ajouter qu’il y’aura également des travaux techniques en commission qui vont permettre aux différents participants de mieux maitriser certaines démarches en matière de prévention et les amener à mieux identifier les risques au travail et proposer des mesures de prévention appropriées à leur poste de travail.

Car, « chaque année nous avons des milliers de travailleurs qui sont victimes d’accidents de travail. Seulement en 2024, 1 174 travailleurs ont été victimes d’accidents et de maladies professionnelles dont 14 ayant causé des décès immédiats. Ce qui occasionne pour l’entreprise une perte de main d’œuvre et une perte économique, mais aussi un problème de santé pour le travailleur », a expliqué Dieudonné Kaboré. Cette rencontre, de son avis, vient à point nommé, car il servira de cadre d’auto-évaluation, d’échanges d’expériences et de bonnes pratiques entre les différentes parties prenantes.

Fleur BIRBA

fleurbirba@gmail.com