Promotion du dialogue social : la FAIB réafirme son engagement

Une délégation gouvernementale, dont le ministre de la Sécurité, le commissaire divisionnaire de Police Mahamadou Sana et conduite par le ministre d’Etat, ministre de la Défense et des Anciens combattants, le général de brigade Kassoum Coulibaly, s’est rendue, jeudi 17 octobre 2024, au siège de la Fédération des associations islamiques du Burkina (FAIB), à Ouagadougou. Cette visite qui s’inscrit dans le cadre des missions confiées aux membres du gouvernement par le chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, vise à renforcer le dialogue entre le gouvernement et les différentes couches sociales du Burkina Faso.

A l’issue des échanges, le ministre d’Etat, ministre de la Défense et des Anciens combattants, le général de brigade Kassoum Coulibaly a indiqué que cette entrevue vient à la suite de celle que le gouvernement a eu avec les chefs coutumiers. Selon le ministre d’Etat, c’est le même message de l’unité nationale qui a été véhiculé afin que les Burkinabè se retrouvent pour faire bloc contre les défis actuels. « Notre présence à la FAIB s’inscrit dans la continuité des missions que nous avons reçues du chef de l’Etat pour dialoguer avec les différentes couches sociales qui composent le peuple burkinabè », a soutenu le général de brigade Kassoum Coulibaly.

La délégation a également insisté sur l’importance de dépasser les divisions pour favoriser la paix. « Il y a peut-être quelques fissures et personne ne viendra coller ces fissures. C’est à nous de le faire et c’est cette sensibilisation, conscientisation que nous menons. Si nous sommes unis et formons un bloc, personne ne pourra entrer entre nous pour faire quoi que ce soit », a souligné le ministre d’Etat, ministre de la Défense et des Anciens combattants, le général de brigade Kassoum Coulibaly.

Le président de la FAIB, le Cheick Dr Sidi Mohamed Maïga II, a salué cette initiative du gouvernement et a réaffirmé l’engagement de la faitière en faveur de la paix et de la cohésion sociale. « Pour nous, cet échange est la bienvenue parce

qu’il contribue au retour de la paix dans notre pays », a déclaré le Président de la FAIB. Il a également invité les communautés burkinabè, en particulier la communauté musulmane, à multiplier les messages de conscientisation et de sensibilisation afin de faciliter le retour de la paix dans le pays.

« Pour que la paix revienne, cela demande à tout un chacun de nous, de faire un effort avec la volonté et la bonne foi », a insisté le Cheick Dr Sidi Mohamed Maïga II.

DCRP/MSECU