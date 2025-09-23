Protection des données à caractère personnel: les membres du Conseil du cabinet du ministère chargé du Commerce outillés

La Commission de l’informatique et des libertés (CIL) a tenu une séance d’échanges sur les enjeux de la protection des données à caractère personnel au profit des membres du Conseil de pilotage du ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, le mardi 23 septembre 2025, à Ouagadougou.

Pour accompagner le ministère de l’Industrie, Commerce et de l’Artisa-nat dans l’adoption de bonnes pratiques numériques et l’anticipation des risques, la Commission de l’informatique et des libertés (CIL) a organisé une rencontre d’échanges avec les cadres de ce département, mardi 23 septembre 2025, à Ouagadougou. Les participants ont bénéficié de la présentation de communications relatives à la loi portant protection des données à caractère personnel et la pratique et l’usage responsable des plates-formes numériques. La cérémonie d’ouverture des travaux a été présidée par la présidente de la CIL, Alguièta Nassa. Elle a fait savoir que les données personnelles constituent une richesse, mais mal protégées, elles peuvent devenir une faiblesse, une porte d’entrée pour les cybercriminels avec des conséquences graves. Il s’agit de l’espionnage, fraudes financières, perte de competivité, atteinte à l’image et surtout perte de confiance de la population.

Pour ce faire, elle a confié que la CIL se bat pour que les institutions, les entreprises et les citoyens développent une véritable culture de protection des données à caractère personnel.

Promouvoir l’utilisation responsable des informations personnelles

Mme Nassa a soutenu que protéger les données n’est pas seulement respecter la loi.

« C’est aussi protéger la souveraineté, la compétitivité

et la dignité des acteurs économiques », a-t-elle insisté. La présidente de la CIL a également rassuré les participants de l’entière disponibilité de la Commission à les accompagner à travers des formations, des contrôles de conformité ou encore des conseils adaptés à leurs réalités spécifiques. « Ensem-

ble, nous pouvons bâtir un écosystème économique sûr moderne et respectueux des droits fondamentaux », a-t-elle déclaré. Le ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, Serge Poda, s’est réjoui de l’initiative de la CIL à l’attention des acteurs de son département. « Cette démarche est

la bienvenue, pertinente et opportune », a-t-il déclaré.

Pour lui, à l’ère du numérique, les données à caractère personnel constituent un enjeu important. Il a poursuivi que leur collecte, traitement et protection interpellent à la fois les institutions publiques, les entreprises privées et chaque citoyen désireux de garantir le respect des droits et libertés individuels mais également

de promouvoir l’utilisation responsable et éthique des informations personnelles. Par ailleurs, le ministre chargé

de l’Industrie a appelé la Commission de l’informatique et des libertés à étendre les séances de sensibilisation et d’information à l’ensemble des acteurs du secteur privé qui sont le plus souvent exposés aux attaques cybercriminelles.

Evariste YODA