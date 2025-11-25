RDC : une sombre affaire

Que se passe-t-il en République démocratique du Congo (RDC) ? Ces dernières semaines, plusieurs arrestations ont eu lieu dans les rangs de l’armée. 11 officiers généraux et 14 autres officiers supérieurs ont été interpellés et gardés dans des endroits tenus secrets. Dans le lot des hauts gradés aux arrêts, figurent, entre autres, les généraux Franck Ntumba (le patron de la Maison militaire), Christian Tshiwewe (conseiller militaire du Président Felix Tshisekedi) et Christian Ndaywel Okura (ancien patron des renseignements et chef d’Etat-major de la force terrestre). Si rien n’a filtré de ces arrestations, le porte-parole de l’armée congolaise, le Gal-major Sylvain Ekengue, a évoqué le 22 novembre 2025, des accusations « hautement répréhensibles » et liées à la sécurité d’Etat.

Les mis en cause ont-ils tenté de renverser le président Tshisekedi qui déroule un second mandat depuis 2023, dans un contexte sécuritaire précaire dans l’Est du pays, où le mouvement M23 contrôle des villes importantes comme Goma et Bukavu ? C’est ce qui transparait, à considérer les propos du Gal-major Ekengue, mais il va falloir encore attendre d’avoir les détails sur ce dossier avec la justice congolaise, qui ne s’est pas encore prononcée. On trépigne d’impatience de connaitre les tenants et les aboutissants de cette sombre affaire liée selon certaines sources médiatiques à une première vague d’arrestations d’officiers revenus de l’Est du pays, après la montée en puissance du M23. Les premiers officiers arrêtés auraient balancé des informations mettant en cause d’autres militaires, ce qui aurait conduit aux nouvelles arrestations.

Il est malheureux, que ces remue-ménages surviennent à un moment où l’armée congolaise fait face à une forte adversité dans l’Est du pays. Le M23 ayant gagné du terrain et mis pratiquement en déroute la « grande muette » congolaise dans cette partie du pays, l’heure n’est pas aux coups bas, aux règlements de compte, encore moins à des velléités de déstabilisation, si cela s’avère. L’armée congolaise doit travailler dans la sincérité, la solidarité et la loyauté pour pouvoir venir à bout du M23, dont les actions criminelles ont sapé et continuent de compromettre le développement de la RDC. Le M23, soutenu par le Rwanda voisin selon des rapports documentés de l’ONU, est une menace qui peine à être enrayée. On se demande à quel moment, la paix va revenir dans l’Est de la RDC, tant la situation sur le terrain ne suscite pas de l’optimisme.

Malgré la signature d’un accord-cadre, le 15 novembre 2025, sous la médiation du Quatar et à la suite du processus de paix enclenché par les Etats-Unis, les affrontements se poursuivent dans l’Est de la RDC. La situation sécuritaire y demeure très préoccupante, à tel point que l’armée congolaise doit afficher une unité sans faille pour relever le defi. Il est vrai, que la RDC est plongée dans l’instabilité depuis plusieurs décennies, mais l’espoir d’un retour définitif de la paix est permis. Si l’option militaire ne semble pas offrir cette possibilité, le dialogue demeure la meilleure arme pour y parvenir, pour peu que les esprits soient moins radicaux. Aucune situation n’est éternelle, dit une sagesse populaire.

Kader Patrick KARANTAO