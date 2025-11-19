Référent-Opportunité-Insertion : des relais locaux formés pour mieux orienter des jeunes du Sourou et de Bankui

La secrétaire générale des régions de Bankui et du Sourou, Adjara Kientega, représentant le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, a présidé la cérémonie de remise de matériels informatiques à 41 communes rurales des régions de Bankui et du Sourou, le vendredi 14 novembre 2025 à Dédougou.

L’Etat burkinabè veut faire en sorte que dans toutes les communes du pays, notamment celles rurales, qu’il y ait des interlocuteurs permanemment disponibles et à l’écoute de la jeunesse. Ces représentants, a fait savoir le secrétaire permanent de Youth- Connekt Burkina, Mahamoudou Zan, pourront aussi orienter les jeunes avec des informations précises dans la satisfaction de leurs besoins spécifiques. A cet effet, 41 jeunes des régions de Bankui et du Sourou ont reçu pendant cinq jours une formation en accueil et orientation des jeunes au profit des Référent-Opportunité-Insertion (ROPI).

La clôture de cette formation est intervenue, le vendredi 14 novembre 2025 à Dédougou. Les ROPI, agents publics issus des communes rurales des deux régions, ont été dotés des ordinateurs de bureau avec équipements complets pour leur faciliter le travail. Les 41 jeunes, formés et équipés, sont alors appelés à animer ces services communaux au niveau des régions de Bankui et du Sourou pour le bonheur des populations locales. L’acquisition de ces outils informatiques a été rendue possible grâce au soutien du Programme des nations unies pour le développement (PNUD) à l’endroit du ministère en charge de la Jeunesse dans le cadre de la mise en œuvre de l’initiative ROPI. Mahamoudou Zan a expliqué qu’avec le concours du ministère de l’Administration territoriale et de la Mobilité, des services de promotion et insertion professionnelle des jeunes ont été créés dans toutes les communes rurales du Burkina Faso.

Promouvoir l’auto-prise en charge des jeunes ruraux

Le secrétaire permanent de YouthConnekt Burkina a précisé qu’ils ont été formés au

jargon de la jeunesse, notamment en matière d’accueil et d’orientation. « La tâche des ROPI intègre l’orientation politique révolutionnaire de la Révolution progressiste populaire (RPP) », a souligné le SP. L’objectif, a-t-il poursuivi, est de promouvoir l’auto prise en charge de la jeunesse en facilitant la recherche des réponses à ses besoins à travers l’ensemble du dispositif étatique. La secrétaire générale du ministère chargé de la Jeunesse, Colette Ouédraogo, a exhorté les 41 ROPI à aller vers les jeunes pour les amener à développer des initiatives en vue de booster le développement et faire reculer le chômage et la pauvreté en milieu rural.

La présidente de la cérémonie, Adjara Kientega, a relevé que la mise en œuvre de l’initiative ROPI est à sa phase de déploiement et de renforcement des capacités de ses animateurs locaux ainsi que de leur équipement en outil de travail. Mme Kientega s’est réjouie du fait que les ROPI aient déjà accompagné environ 13 442 jeunes dans leur parcours d’insertion professionnelle en milieu rural. Elle a invité les communes bénéficiaires à faire un usage optimal des ressources mises à leur disposition.

Le représentant du PNUD, Patrice Joseph Quenum, a, quant à lui, salué l’engagement des autorités à offrir une vie épanouie à toute la population où qu’elle se trouve sur le sol national. Il a réaffirmé la disponibilité de sa structure à accompagner le Burkina Faso pour bâtir des communautés résilientes. Le bénéficiaire Patrice Nabié de la commune de Poura, province des Balé, a confié s’être enrichi en capacités intellectuelles

pour accueillir, conseiller et accompagner les jeunes à la recherche d’opportunités pour leur bien-être. Au cours de la cérémonie, les 41 jeunes communaux ont remis aux autorités la quittance d’une valeur de 110 000 F CFA en guise de leur contribution à l’initiative présidentielle Faso Mêbo.

Yacouba BELEM