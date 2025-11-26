Renforcement de l’axe Ouagadougou-Téhéran : un Envoyé spécial de la République islamique d’Iran en visite au Burkina Faso

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, SEM Karamoko Jean Marie TRAORE a reçu, dans la soiree du mardi 25 novembre 2025, un envoyé spécial de la République Islamique d’Iran monsieur Akbar KHOSRAVINEJAD.

L’émissaire iranien a indiqué être porteur d’un message important du ministre des Affaires étrangères de la République islamique d’Iran, SE Dr Abbas ARAGHCHI, à son homologue burkinabè, SEM Karamoko Jean Marie TRAORE.

Il est aussi venu transmettre une invitation officielle au chef de la diplomatie burkinabè pour une visite en Iran dans la perspective d’une meilleure coordination des points de coopération entre les deux pays.

L’envoyé spécial iranien a exprimé la satisfaction des autorités iraniennes quant à la qualité de la coopération bilatérale entre la République Islamique d’Iran et le Pays des Hommes intègres.

Il a également salué l’excellence des relations entre son pays et les trois pays membres de la Confédération des Etats du Sahel.

Une relation qu’il souhaite voir se renforcer à travers un cadre de concertation entre la Confédération AES et la République Islamique d’Iran qui devrait aboutir à plus de soutien et de solidarité entre les deux parties.

Le Chef de la diplomatie burkinabè a salué la démarche de son homologue iranien, et dit avoir pris bonne note de son invitation qui constitue une grande marque d’amitié entre le Burkina Faso et la République Islamique d’Iran.

SEM Karamoko Jean Marie TRAORE a également salué l’ambition de partenaire d’engager une coopération active l’entité AES dans une vision partagée.