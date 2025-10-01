Rentrée  judiciaire 2025-2026: Le Président du Faso à l’audience solennelle

Le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, Garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire assiste, le mercredi 1er octobre 2025 dans la matinée à l’audience solennelle de la rentrée judiciaire des cours et tribunaux du Burkina Faso pour l’année judiciaire 2025-2026.

Cette rentrée judiciaire se tient sous le thème « Renforcement des relations entre la justice et les justiciables : gage de cohésion sociale, de bonne gouvernance et de développement ».

À travers ce thème, les juridictions de notre pays entendent réaffirmer leur rôle dans la construction d’une Nation forte et résiliente.

Direction de la communication de la Présidence du F