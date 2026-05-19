Révolution Progressiste Populaire : Des exemplaires du Manifeste en version braille remis à des personnes en situation de handicap

C’est une action qui est en parfaite adéquation avec les orientations de Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, Président du Faso, Chef de l’État : « Personne ne doit être laissée au bas-côté de la route dans l’élan de notre Révolution Progressiste Populaire ». Et le Groupe Interface SA a bien compris ce message en le matérialisant, ce mardi 19 mai 2026, par la remise d’exemplaires transcrits en braille du Manifeste de la Révolution Progressiste Populaire à l’Union Nationale des Associations Burkinabè pour la Promotion des Aveugles et Malvoyants (UN-ABPAM). Une contribution pour l’inclusion et la mémoire citoyenne.

Dans la salle de conférence de l’UN-ABPAM, l’émotion était palpable. Sous la plus grande attention des membres de l’union, élèves et étudiants, les doigts ont commencé à parcourir les points saillants de la « boussole » de la Révolution transcrite en braille. Ce geste, une initiative citoyenne du Groupe Interface SA, est une contribution pour la vulgarisation du Manifeste de la Révolution Progressiste Populaire.

Pour le représentant de l’Administrateur général du Groupe Interface SA, M. Lionel COMPAORÉ, l’acquisition en collaboration avec la Présidence du Faso et la mise à disposition du Manifeste de la RPP en braille s’inscrivent dans la volonté de l’entreprise d’accompagner le Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, engagé dans une dynamique d’inclusion pour le succès de la Révolution burkinabè.

Briser les barrières de l’exclusion

Par cette remise d’exemplaires du Manifeste de la Révolution en alphabet braille, le Groupe Interface SA permet aux non-voyants les moyens de comprendre son contenu. Selon le président de l’UN-ABPAM, M. Guy YAMÉOGO, cette remise est une réponse à leur préoccupation depuis le lancement du Manifeste de la Révolution Progressiste Populaire. « Nous sommes très fiers de recevoir ce document qui va nous aider à nous ancrer dans l’esprit de la révolution, nous guider à mieux nous engager pour accompagner notre Président », s’est-il réjoui, exemplaire du Manifeste sous la main.

Cette cérémonie rappelle que la Révolution Progressiste Populaire, se veut totale et inclusive. L’exemple donné par le Groupe Interface SA mérite d’être imité aussi bien pour la version en alphabet braille que pour les autres versions du Manifeste de la Révolution Progressiste Populaire, disponibles dans le circuit officiel des différents points de distribution à travers le territoire national, notamment les Gouvernorats et les représentations du journal Sidwaya. De nombreux établissements scolaires, universitaires et structures de formation professionnelle sont preneurs.