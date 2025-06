Santé :la clinique Moogho Naaba Saaga II ouvre ses portes

Le ministre de la Santé, Robert Kargougou, a présidé la cérémonie d’ouverture de la clinique médicale Moogho Naaba Saaga II, le samedi 21 juin 2025 à Ouagadougou.

La ville de Ouagadougou compte désormais une nouvelle structure de

santé. Il s’agit de la clinique Moogho Naaba Saaga II, située au quartier Patte d’Oie, dédiée

aux pathologies dermatologiques et au bien-être des personnes âgées. La cérémonie

d’ouverture a eu lieu, le samedi 21 juin 2025. Le promoteur de la clinique, Pr Adama Traoré, par ailleurs ancien ministre chargé de la Santé, a indiqué que son établissement ambitionne apporter des solutions concrètes aux souffrances dermatologiques des Burkinabè.

Selon ses propos, cette clinique est une référence en matière des maladies de la peau, des

ongles, des maladies sexuellement transmissibles, des allergies, des soins anti-âge et

de beauté ainsi que la prise en charge des personnes âgées.

« Nous offrons des soins de santé de qualité en privé en étant proche, humaine, accessible et tournée vers l’innovation, la modernité et des valeurs ancrées dans nos cultures »,

a-t-il affirmé.

Il a assuré qu’une équipe compétente et engagée est à pied d’œuvre pour accueillir et accompagner les patients dans les bonnes conditions possibles. « Nous sommes engagés à travailler pour raviver les valeurs défendues de celui dont le nom est associé à la clinique, c’est-à-dire le Moogho Naaba Saaga II », a-t-il ajouté. Il a expliqué que le nom du Moogho Naaba Saaga

II a été choisi pour les valeurs que ce dernier a incarnées, notamment l’honneur, l’humilité, la résilience et le sens élevé de l’intérêt général. Par ailleurs, le ministre de la

Santé, Robert Kargougou, a salué la mise en service de la nouvelle structure privée de

santé qui constitue selon ses dires un élargissement, un rapprochement et une diversification de l’offre de soins pour la population. Le ministre a également remercié la

famille royale d’avoir permis que le promoteur associe le nom de l’illustre chef à sa structure. « Cette clinique s’inscrit dans une dynamique complémentaire à celle du secteur

public. Elle illustre l’importance d’une collaboration constructive entre les secteurs public

et privé pour répondre ensemble aux besoins des Burkinabè », a-t-il confié.

Pauline KIEMA

(Collaboratrice)