Secteur 5 de Dédougou: l’Association « Nooma Wende » cultive pour construire son autonomie

L’Association « Nooma Wende » des femmes du secteur 5 de Dédougou rêve de mettre sur pied un jardin nutritif avec un forage. Mais face au manque de moyens pour concrétiser ce projet, elles travaillent la terre depuis quatre saisons déjà pour sa concrétisation. Nous les avons retrouvées dans leur champ collectif d’arachides, ce jeudi 28 août 2025, dans la périphérie ouest de la ville.

L’Association « Nooma Wende » compte 17 femmes. Elles résident toutes au secteur 5 de la ville de Dédougou. Elles se sont retrouvées autour de cette association avec un seul objectif, celui d’aménager un jardin nutritif avec à la clé un forage. Mais, ces femmes sont loin de disposer des fonds estimés à plus de cinq millions F CFA, selon leur présidente, Sylvianne Kondé, pour concrétiser ce rêve. C’est pourquoi elles ont eu l’idée de travailler la terre pendant la saison agricole humide.

Depuis quatre saisons déjà, ces femmes, dans une bonne ambiance, exploitent un lopin de terre qui leur est cédé par une bonne volonté. Sur cette parcelle d’un hectare et demi, les membres de l’Association ont emblavé du niébé durant les trois précédentes saisons agricoles. Ce travail de trois années a permis à l’association « Nooma Wende » d’économiser près de 500 mille F CFA dans son compte logé dans une institution financière de la place. Pour varier, les femmes ont décidé de cultiver des arachides, cette année.

Et la trésorière de l’association, Thérèse Sama, de préciser que leur objectif était de semer du maïs. Mais par manque de moyens pour acquérir de l’engrais, indispensable pour une bonne production de cette culture, elle et ses sœurs se sont rabattues sur les arachides et le niébé. Se disant que ces cultures ne nécessitent pas forcement de l’engrais pour bien produire. La présidente Kondé a confié que leur décision de cultiver la terre est venue du manque de partenaires pour les aider à réaliser les infrastructures souhaitées.

« Nous avons approché plusieurs structures pour bénéficier de leur soutien dans le cadre de notre initiative d’avoir un jardin et un forage. Mais nos requêtes sont restées vaines », a-t-elle déclaré. Madame Kondé a, par ailleurs, expliqué que leur projet, s’il venait à voir le jour, pourrait contribuer à l’autonomie financière des membres de l’Association et au bien-être de leurs familles. Elle a profité lancer un appel aux bonnes volontés pour les soutenir dans la réalisation de ce projet qui leur tient à cœur.

Yacouba BELEM