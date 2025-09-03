Compte satellite du tourisme burkinabè: la cellule technique du comité interministériel tient sa première session

Le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme tient, du 2 au 4 septembre 2025, à Ouagadougou, la première session de la cellule technique du Comité interministériel du Compte satellite du tourisme burkinabè (CICST-B).

Le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme multiplie ses efforts pour rendre attractif le secteur du tourisme. C’est dans ce cadre qu’il organise, du 2 au 4 septembre 2025, à Ouagadougou, la première session de la cellule technique du Comité interministériel du Compte satellite du tourisme burkinabè (CICST-B). Selon la représentante du secrétaire général du ministère en charge du tourisme, Aline Carama, cette réunion a pour objectif de se pencher sur le processus de mise en œuvre du Compte satellite du tourisme burkinabè (CST-B) à travers le Projet PRODOC.

« Au cours de cet atelier, il va s’agir d’examiner, amender et adopter le PRODOC CST-B proposé par l’administration nationale du tourisme dans le but de mieux répondre aux exigences des textes en vigueur, en matière de projets et programmes au Burkina Faso », a-t-elle précisé. Mme Carama a expliqué que le CST-B est un instrument statistique de premier plan qui permet de mesurer de manière exhaustive l’impact économique du tourisme.

La représentante du SG du ministère en charge du tourisme a également confié que cet outil offrira une vision claire et détaillée de la contribution du tourisme au PIB du Burkina,

de la création d’emplois dans ce secteur et des flux de consommation touristique, qu’ils soient nationaux ou internationaux. « Le CST nous permet de disposer de données précises et détaillées indispen-sables au développement de stratégies de promotion du tourisme, à l’allocation efficace des ressources et à la mise en place d’infrastructures adéquates », a renchéri Mme Carama.

Elle a en outre, révélé que le CST va également permettre de suivre l’évolution du secteur, d’identifier les tendances émergentes et de réagir efficacement aux défis et aux opportunités. Indiquant que le secteur du tourisme constitue une source majeure de revenus, crée des emplois et favorise les échanges culturels et sociaux, Aline Carama a rassuré que son département travaille d’arrache-pied pour que les autorités sachent qu’à travers cet instrument, elles peuvent voir les opportunités qu’offre le secteur du tourisme à l’économie nationale.

Le directeur général de l’observatoire national du tourisme, Hamado Ouédraogo, a souligné que le comité interministériel du CST-B regroupe une dizaine de ministères et d’institutions qui se rencontrent deux fois par an afin d’avoir des propositions à soumettre au comité de pilotage, qui est le lieu indiqué pour les grandes décisions. Il a ensuite affirmé que la cellule technique va travailler sur des recomman-dations antérieures et le processus même de mise en place du compte satellite du tourisme au Burkina. « Nous avons décidé d’actualiser le document projet qui date de 2011 pour l’adapter aux textes en vigueur en matière de projet et programme au Burkina Faso », a soutenu Hamado Ouédraogo, qui a ajouté qu’il sera aussi question de réfléchir sur l’ordre du jour de la prochaine session.

Abdoulaye BALBONE

Jemima LANKOANDE

(Stagiaire)