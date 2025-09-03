80e anniversaire de la victoire de la Guerre de résistance du peuple chinois contre l’agression japonaise : Une grande parade militaire organisée à Beijing

Le 3 septembre 2025 marque le 80e anniversaire de la victoire de la Guerre de résistance du peuple chinois contre l’agression japonaise et de celle de la Guerre mondiale antifasciste. Cet anniversaire a été marqué par plusieurs activités dont une grande parade militaire, la décoration d’anciens combattants, un discours du président Xi Jinping ainsi que diverses activités culturelles, dont une soirée de gala

Il y a quatre-vingts ans, après de longues et âpres luttes, le peuple chinois a remporté la grande victoire de la Guerre de résistance contre l’agression japonaise, apportant une contribution décisive à la victoire mondiale sur le fascisme et jetant des bases solides à l’établissement de l’ordre international d’après-guerre.

Cet anniversaire a été marqué par plusieurs activités dont une grande parade militaire, la décoration d’anciens combattants, un discours du président Xi Jinping ainsi que diverses activités culturelles, dont une soirée de gala

Lors du défilé militaire tenu ce mercredi 3 septembre 2025 à Beijing, le président chinois Xi Jinping a passé en revue les forces armées.

Debout dans une limousine Hongqi, M. Xi, également secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois et président de la Commission militaire centrale, a donné l’ordre de commencer la revue.

Alors que le véhicule d’inspection avançait lentement vers l’est, passant devant le drapeau du Parti, le drapeau national et le drapeau militaire déployés, M. Xi a salué les drapeaux du regard.

Au milieu de la musique militaire retentissante, il a inspecté les formations à pied, les formations de drapeaux de bataille, ainsi que les colonnes d’armement le long de l’avenue Chang’an.

Tandis que le véhicule d’inspection revenait vers Tian’anmen, les militaires scandaient d’une seule voix : « Suivre le Parti ! Combattre pour gagner ! Forger une conduite exemplaire ! » « La justice l’emportera ! La paix l’emportera ! Le peuple l’emportera ! »

Lors du défilé militaire à l’occasion de la journée de la Victoire, la Chine a par ailleurs dévoilé pour la première fois ses forces stratégiques terrestres, maritimes et aériennes, formant la triade nucléaire.

Cette triade comprenait le missile à longue portée aéroporté JingLei-1, le missile intercontinental basé sur sous-marin JuLang-3, le missile intercontinental basé sur sol DongFeng-61 et le missile intercontinental basé au sol de type nouveau DongFeng-31.

La commémoration a été également marquée par un discours important du président chinois Xi Jinping. Dans son discours prononcé ce mercredi, il a indiqué que le renouveau de la nation chinoise est inéluctable.

La guerre de résistance, ardue et grandiose, marque la première victoire totale de la Chine contre l’agression étrangère dans l’histoire moderne, a déclaré M. Xi, également secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président de la Commission militaire centrale.

Notant que la victoire a été remportée grâce à un front uni national contre l’agression japonaise, prôné par le PCC, Xi Jinping a souligné que le peuple chinois a apporté une contribution majeure au salut de la civilisation humaine et à la défense de la paix mondiale en consentant d’immenses sacrifices dans la guerre, qui représente une partie significative de la Guerre mondiale antifasciste.

La sécurité commune ne peut être garantie et préservée, la cause profonde de la guerre ne peut être éliminée et la répétition des tragédies historiques ne peut être empêchée que lorsque les nations du monde entier se traitent sur un pied d’égalité, vivent en harmonie et se soutiennent mutuellement, a-t-il poursuivi.

Poursuivant, il a noté que l’humanité est à nouveau confrontée à un choix entre la paix et la guerre, le dialogue et la confrontation, et entre des résultats gagnant-gagnant et des jeux à somme nulle. « Le peuple chinois se tiendra fermement du bon côté de l’histoire et du côté du progrès humain. Il adhérera à la voie du développement pacifique et s’associera au reste du monde pour construire une communauté d’avenir partagé pour l’humanité », a-t-il affirmé.

Xi a appelé les Chinois de toutes les ethnies à rester unis et à travailler dur sous la direction forte du PCC, afin de construire un pays fort et de faire progresser le renouveau national sur tous les fronts grâce à la modernisation chinoise.

Il a demandé à l’Armée populaire de libération (APL) d’apporter un soutien stratégique au renouveau national et de contribuer davantage à la paix et au développement dans le monde.

Il a exhorté l’APL à se constituer en forces de classe mondiale et à sauvegarder résolument la souveraineté nationale, l’unité nationale et l’intégrité territoriale.

Nadège YAMEOGO