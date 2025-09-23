Secteur de la micro finance : haro sur des pratiques non conformes à la règlementation !

Il a été rapporté à Kantigui que des pratiques non conformes à la règlementation minent le secteur de la micro finance en vigueur au Burkina Faso. « Il me revient que des membres des organes délibérants ou des organes exécutifs de certaines Institutions de micro finance (IMF), notamment celles constituées actuellement sous forme d’Institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit (IMCEC) et d’associations, s’adonnent à des pratiques consistant à signer des conventions pour la cession de leurs agréments et de leurs fonds de commerce en violation des textes régissant le secteur », a constaté Kantigui, dans un communiqué du (…)

