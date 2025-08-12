Secteurs  Culture, Tourisme, Sports et Loisirs: le bilan à mi-parcours satisfaisant

Le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme et les différents acteurs de la Culture, du Tourisme, des Sports et des Loisirs ont tenu la deuxième session ordinaire du cadre sectoriel de dialogue, mardi 12 août 2025, à Ouagadougou.

Le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme s’est inscrit dans un principe de redevabilité, de transparence et de performance dans l’action publique. C’est dans cette optique que les secteurs de la Culture, du Tourisme, des Sports et des Loisirs ont tenu leur deuxième session ordinaire du cadre sectoriel de dialogue, mardi 12 août 2025, à Ouagadougou.

Pour le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, ces cadres offrent à tous les acteurs, un espace de dialogue constructif, d’évaluation partagée et de co-construction des politiques sectorielles. Au premier semestre de l’année 2025, plusieurs activités ont été menées. Le ministre a cité l’organisation de la 29e édition du FESPACO, la IIIe édition du Mois du patrimoine burkinabè, l’inauguration du mausolée Thomas-Sankara désormais site touristique majeur au sein de la capitale burkinabè.

Dans le domaine du tourisme, le chef du departement du tourisme a fait savoir que 950 entreprises touristiques ont été contrôlées, 36 000 visiteurs ont été accueillis sur les sites gérés par l’Agence Faso tourisme, 150 opérateurs sensibilisés à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. « En ce qui concerne les Sports et Loisirs, nous notons la réouverture du stade du 4-Août sous l’égide du chef de l’Etat, la construction d’un plateau omnisports couvert à Bobo-Dioulasso, l’aménagement de 20 espaces sportifs, près de 150 médailles remportées par les athlètes burkinabè à l’international », a-t-il dit.

Pour le secteur de la Jeunesse, le ministre a dit que 745 jeunes ont été bénéficiaires des camps éducatifs et plus de 1 200 étudiants ont été mobilisés pour les Jeux universitaires à Fada N’Gourma. Pour le ministre Pindgwendé Gilbert Ouédraogo, ce bilan est satisfaisant pour le premier semestre 2025 dans les différentes composantes du CSD. Le ministre a invité tous les acteurs à se mobiliser pour relever les défis. « Le secteur que nous avons la responsabilité de piloter est transversal, stratégique et profondément structurant pour notre avenir collectif », a-t-il ajouté.

Evariste YODA

Roxane Koala

(Stagiaire)