Semaine du numérique 2025: les meilleurs innovateurs récompensés

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, représentant le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé la « Nuit des lauréats » qui a refermé les portes de la 20e édition de la Semaine du numérique, vendredi 21 novembre 2025, à Ouagadougou.

Les rideaux de la 20e édition de la Semaine du numérique (SN), débutée mardi 18 novembre 2025, sur le thème : « L’Intelligence artificielle au cœur de la transformation digitale», sont tombés, vendredi 21 novembre 2025, à Ouagadougou. C’est le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, représentant le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a présidé la « Nuit des lauréats », ayant refermé les portes de cette édition de la SN. A l’occasion, des prix ont été décernés aux meilleurs innovateurs. Le lauréat du « Prix du Président », est Abdoul Koudous Ouédraogo, pour son application FasoMath qui aide les élèves à poser leurs questions d’incompréhension dans le domaine des mathématiques.

Tout en exprimant sa satisfaction, il a remercié les autorités du Burkina Faso pour cette reconnaissance, en particulier, marquée par un bonus de 3 millions F CFA du chef de l’Etat. Abdoul Koudous Ouédraogo a précisé que l’application ne donne pas directement les réponses mais montre plutôt les procédures à suivre afin d’aboutir aux résultats. Et cela permet, selon lui, à l’élève de traiter ses exercices de mathématiques sans assistance humaine. Abdoul Koudous Ouédraogo a promis d’utiliser les fonds reçus afin d’améliorer son application FasoMath.

La soirée a été également marquée par la remise de plusieurs « Gambré d’honneur ». Ces distinctions, selon les organisateurs, visent à saluer l’engagement et les contributions majeurs au développement du secteur du numérique au Burkina Faso. A cet effet, le Premier ministre en a reçu pour son engagement en faveur de l’adoption de l’Intelligence artificielle (IA) dans l’ensemble des secteurs économiques.

Pour la ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, Aminata Zerbo, la SN 2025 a tenu toutes ses promesses au regard de l’engouement qu’elle a suscité notamment chez les exposants. « Pour les Startups IA, nous avons enregistré 47 candidatures, dont douze ont été retenues pour animer le village des startups. Pour encourager les Startups IA, chacune d’elle a reçu une enveloppe de deux millions F CFA pour murir son projet.», a-t-elle précisé. Aminata Zerbo a assuré que les lauréats vont être accompagnés pour achever leurs projets. Elle a, par ailleurs, annoncé la signature de deux accords majeurs : l’un sur les tarifs d’itinérance entre le Burkina Faso et le Ghana et l’autre sur la coordination des fréquences aux frontières dans le cadre de l’AES.

L’IA, un levier stratégique

Ces instruments permettront d’améliorer la qualité des communications et de faciliter les échanges entre les populations des pays concernés, a-t-elle fait comprendre. Au nom des parrains de l’événement, le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Mathias Traoré, a rappelé que l’IA se trouve aujourd’hui au cœur des réformes de l’Etat à savoir la dématérialisation des procédures, la réduction des délais de traitement, l’optimisation de la gestion des ressources humaines et le renforcement de la compétitivité des entreprises locales. Mathias Traoré a soutenu que l’IA constitue un levier straté-gique pour moderniser l’administration, renforcer la lutte contre la corruption et améliorer la gestion des ressources humaines.

Il a également encouragé les jeunes lauréats qu’il considère comme de potentiels leaders de l’industrie numérique burkinabè. Le porte-parole des parrains a invité les opérateurs économiques, à investir davantage dans les projets numériques des jeunes.

Le ministre malien de la Communication et de l’Economie numérique, Alhamdou Ag Ilyène, représentant les pays invités spéciaux (le Mali et le Niger), a félicité le Burkina Faso pour les progrès réalisés dans le domaine du numérique.

Il a insisté sur la nécessité de préserver le caractère humain de l’innovation technologique, relevant que les machines, malgré leurs capacités, doivent toujours incarner des valeurs humaines. Il a également salué la participation massive des jeunes et des femmes, symboles de la vitalité de l’écosystème numérique national. Invité d’honneur de cette édition, le ministre ghanéen de la Communication, du Numérique et de l’Innovation, Samuel Nartey George, a loué la qualité de l’organisation et l’esprit de coopération panafricaine qui ont marqué la SN 2025. Il s’est réjoui de la signature d’accords bilatéraux avec le Burkina Faso, qu’il a qualifiés « d’avancées décisives pour les citoyens ».

Boukary BONKOUNGOU

Moubaract KIEKIETA

(Collaborateur)