Semaine nationale de la Culture 2026: les compétitions régionales du Kadiogo lancées

La région du Kadiogo organise sa Semaine régionale de la culture, du 28 au 30 septembre 2025 à Ouagadougou, pour présélectionner ses ambassadeurs à la SNC 2026.

En prélude de la Semaine nationale de la Culture (SNC) Bobo 2026, se tiennent les semaines régionales de la culture. A cet effet, la région du Kadiogo organise, du 28 au 30 septembre 2025, sa SRC à Ouagadougou afin de présélectionner les artistes et sportifs qui la représenteront à cette biennale de la culture. Selon le président du comité d’organisation, par ailleurs gouverneur de la région du Kadiogo, Abdoulaye Bassinga, cette semaine régionale du Kadiogo met en compétition 530 artistes talentueux toutes disciplines confondues.

« Sachez que vos talents, performances et créations éblouissent et renforcent notre attachement à nos traditions », a signifié M. Bassinga aux artistes en compétition. Il a indiqué que la culture incarne la beauté de la pluralité et l’esprit d’unité qui fait la grandeur de la nation. « Le Burkina Faso a toujours tenu à sauvegarder, valoriser et promouvoir notre diversité culturelle à travers plusieurs activités dont la SNC qui a connu sa première édition en 1983 », a-t-il soutenu.

Le gouverneur de la région du Kadiogo a, par ailleurs, fait comprendre que la SNC est la tribune par excellence de valorisation et de promotion des savoir-faire endogènes du pays des Hommes intègres. Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, par ailleurs patron de la cérémonie d’ouverture, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a indiqué que le train de la 22e édition du SNC a démarré depuis le 6 septembre avec le lancement officiel des semaines régionales de la culture dans la région de Kuilsé et est prévu prendre fin le 25 avril 2026 dans le Guiriko.

Pour le ministre Ouédraogo, à travers l’organisation des semaines régionale de la culture, il ne s’agit pas de mettre des cultures en compétition, car elles sont un tremplin pour que les régions montrent leur savoir-faire et fassent la promotion de leur diversité culturelle. La directrice générale de la SNC, Christiane Carole Sanon, a appuyé que la SNC est une véritable tribune d’expression et de valorisation du patrimoine culturel des différentes communautés du Burkina Faso. Elle a soutenu que la SNC 2026 se tiendra, du 28 avril au 02 mai 2026, à Bobo-Dioulasso sur le thème « Culture, jeunesse et transmission des valeurs sociales ».

A l’entendre quatre innovations majeures ont été introduites à la SNC 2026. Il s’agit notamment du lancement anticipé des présélections en septembre au lieu d’octobre afin de permettre aux candidats retenus de mieux se préparer. La diaspora burkinabè va désormais participer à la compétition dans 5 au lieu de 3 disciplines. L’introduction d’un nouveau système de repêchage permet de retenir le meilleur deuxième avec une moyenne supérieure ou égale à 14/20 pour la phase finale.

« Le temps de préparation en art culinaire a été harmonisé : plats lourds en 4 heures, ceux légers en 3 heures, les desserts en 2 heures 30 minutes et la boisson en 2 heures de temps », a-t-elle ajouté. Aussi, Mme Sanon a souligné la participation pour la première fois de la diaspora burkinabè du Niger. La directrice générale a soutenu que l’ensemble de ces innovations vise à rehausser la qualité artistique, garantir l’équité entre les participants et favoriser l’excellence.

Kadi RABO

Soukriya NACRO

(Stagiaire)