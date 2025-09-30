Campagne agricole humide 2025-2026: de l’espoir dans la région du Guiriko

Le gouverneur de la région du Guiriko, Mariama Konaté, était dans les champs et rizières de la région, le mercredi 24 septembre 2025 pour s’assurer du bon déroulement de la campagne agricole 2025-2026. La physionomie des cultures présage de bonnes récoltes et à l’atteinte des prévisions de la région.

Les autorités régionales nourrissent l’espoir d’atteindre la prévision des 979 595 tonnes de céréales, dont 6 790 110 tonnes de maïs et 121 901 tonnes de riz. C’est le sentiment qui se dégage après une sortie de suivi de la campagne agricole humide 2025-2026 du gouverneur du Guiriko, Mariama Konaté, dans les champs et bas-fonds de la région, le mercredi 24 septembre 2025.

« J’adresse mes félicitations et encouragements à tous les producteurs de la région. Les résultats que nous avons vus sur le terrain donnent de l’espoir quant à l’atteinte des objectifs qui sont fixés », s’est félicitée Mariama Konaté. Ce sont les mêmes sentiments de satisfaction qui ont animé le Directeur régional (DR) de l’agriculture, des ressources animales et halieutiques, Eric Pascal Adanabou qui est confiant quant à l’atteinte des prévisions de la région.

Pour ce faire, les techniciens, en plus de l’appui conséquent du gouvernement en matériel, intrants agricoles et en labours, ont toujours été aux côtés des producteurs afin de donner toutes les chances de réussite de la campagne, aux dires de M. Adanabou. Cette sortie a débuté par la visite du champ de la direction régionale de l’agriculture, des ressources animales et halieutiques du Guiriko, situé à Samendéni.

Sur une superficie de 34 hectares (ha), les agents de la direction ont donné le bon exemple en matière de techniques culturales en appliquant les bonnes pratiques de production de maïs. Et c’est du maïs au stade de maturation qui force l’admiration, que Mme Konaté a constaté à son passage dans la matinée du mercredi 24 septembre 2025.

Du champ de la direction régionale de l’agriculture, Mariama Konaté s’est rendue à la ferme semencière de

Kourouma. A cette ferme, la première responsable administrative du Guiriko a rencontré des producteurs déterminés et dévoués à la production de qualité des semences. Bien que déterminés, Lassina Traoré et ses camarades sont confrontés au manque d’équipements tels que les charrues, les semoirs, les batteuses, la vétusté des magasins de stockage, et surtout le retard de paiement de leur production.

Des semences en quantité et en qualité

Mais ces difficultés n’entachent en rien la volonté des 41 semenciers de

Kourouma dont 23 femmes, de jouer leur rôle afin de mettre à la disposition des producteurs des semences en quantité et en qualité. Sur les 17 hectares (ha) emblavés, c’est une prévision de 68 tonnes de maïs attendues et 16,5 tonnes de soja prévues sur 11 ha mis en valeur. « La campagne se présente bien cette année, nous comptons atteindre, voire dépasser les prévisions.

Certes, nous sommes confrontés à des difficultés, notamment le retard de paiement et l’état de dégradation des magasins, mais nous travaillons à mettre à la disposition des paysans une semence en quantité et en qualité, car sans une bonne semence, il ne peut y avoir de bonnes productions », a rassuré Lassina Traoré. De la ferme semencière, le gouverneur Konaté a visité la plaine rizicole de Dionkélé de N’Dorola, dans la province du Kénédougou. D’une superficie de 1 460 ha, la plaine rizicole de Dionkélé est la plus grande plaine de la région, selon le directeur régional Eric Pascal Adanabou.

Si le riz, au stade de maturation, présente une bonne physionomie, les riziculteurs disent faire face aux inondations de leur périmètre, et de la toxicité ferreuse des sols. Pour parer à la question de l’inondation du bas-fond de Dionkélé, un aménagement de la plaine, selon les confidences du DR est en vue afin de permettre une maitrise totale de l’eau sur ce périmètre. A la question de la toxicité ferreuse, Eric Pascal Adanabou a conseillé aux riziculteurs l’utilisation de la fumure organique qui va pouvoir au fur et à mesure permettre de résoudre le problème.

Awa Tanou, productrice à la plaine de Dionkélé s’est réjouie du passage du gouverneur du Guiriko et se félicite déjà de l’apparence de la rizière qui présage de la bonne moisson au grand bonheur des producteurs. « Je suis très contente de cette visite qui vient nous donner du courage à travailler encore plus pour une bonne récolte. Déjà cette année nous avons mis en valeur toute la superficie du périmètre labouré. Et nous nous attendons à de bonnes récoltes au regard de la physionomie du riz », s’est-elle rassurée.

