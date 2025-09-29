SITHO 2025: cinq acteurs du tourisme distingués pour leur engagement

Dans le cadre de la XVè édition du Salon international du tourisme et de l’hôtellerie de Ouagadougou (SITHO), cinq acteurs du secteur touristique et hôtelier ont été décorés, le samedi 27 septembre 2025, à Ouagadougou.

Le ministère de la Communication de la Culture, des Arts et du Tourisme est reconnaissant envers les acteurs du tourisme pour leurs efforts au maintien des activités touristiques. En effet, à l’occasion de la XVe édition du SITHO, il a reconnu le mérite de 5 acteurs du tourisme au cours d’une cérémonie de distinction, le samedi 27 septembre 2025, dans la capitale. Ils ont été élevés au grade de chevalier dans les Ordres spécifiques de la

communication, de la culture et des arts, avec agrafe tourisme et hôtellerie.

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a salué la résilience des acteurs du secteur, malgré les difficultés liées au contexte sécuritaire.

« Heureusement, vous avez su développer des stratégies pour vous adapter, notamment à travers la promotion du tourisme interne », a-t-il souligné, avant d’encourager les récipiendaires à demeurer des références. « Vous devez être des exemples pour les générations montantes, en leur donnant des conseils avisés », a-t-il ajouté. Pour Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, la distinction de ces cinq acteurs traduit la volonté du gouvernement de valoriser les contributions individuelles et collectives qui soutiennent le rayonnement du tourisme burkinabè, secteur stratégique dans la dynamique de résilience nationale.

Le ministre Ouédraogo a rappelé que la cérémonie de décoration se tient dans un contexte particulier, marqué par la célébration de la 45ᵉ Journée mondiale du tourisme, sur le thème : « Tourisme et transformation durable ». Il a indiqué que ce thème invite les acteurs à promouvoir des pratiques respectueuses de l’environnement et socialement responsables, capables de soutenir le développement économique et de renforcer l’intégration culturelle.« Malgré les défis, le secteur montre des signes encourageants.

En 2024, les arrivées globales ont connu une hausse de 9 % par rapport à 2023, et les recettes touristiques ont atteint environ 90 milliards F CFA, soit une progression de 3,5 % », a-t-il soutenu. Pour lui, ces chiffres illustrent le rôle stratégique du tourisme dans la lutte contre la pauvreté et l’extrémisme violent, grâce à sa capacité à créer des emplois et des revenus.

M. Ouédraogo a, par ailleurs, salué les efforts des hôteliers qui, par des réductions tarifaires, facilitent l’essor du tourisme interne. A cela s’ajoute la mesure gouvernementale sur la gratuité du visa d’entrée pour les ressortissants africains, que le ministre a qualifiée de décision panafricaniste, destinée à favoriser la libre circulation, l’intégration économique et l’attractivité de la destination Burkina Faso.

Au nom des récipiendaires, Clément Bonkoungou, a exprimé sa joie et sa reconnaissance. « Je remercie les autorités du pays, mon patron qui m’a fait confiance pendant plus de trente ans, et mes collaborateurs. Je dédie cette décoration à mes collègues ainsi qu’aux FDS et aux VDP qui luttent jour et nuit pour que la paix revienne », a-t-il relevé.

