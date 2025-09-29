SITHO: IIe édition des Bougousso de la diversité La culture à l’honneur

Le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a clôturé la IIe édition des « Bougousso de la diversité », samedi 27 septembre 2025, à Ouagadougou.

La IIe édition des Bougousso de la diversité s’est tenue en marge de la 15e édition du Salon international du tourisme et de l’hôtellerie de Ouagadougou (SITHO). Elle a offert un spectacle festif consacré à la valorisation du patrimoine culturel burkinabè. La clôture de l’évènement a eu lieu, samedi 27 septembre 2025, dans la capitale.

Elle a connu la présence du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, de personnalités coutumières et d’un public enthousiaste.

Le « Bougousso de la diversité, instauré lors de la 14ᵉ édition du SITHO, représente une innovation majeure intégrée par les organisateurs. Nous avons reçu des Trésors humains vivants qui ont partagé leur savoir-faire et leur expertise. Notre ambition est de ramener au goût du jour ces pratiques traditionnelles qui faisaient la richesse de nos sociétés », a soutenu le ministre.

Cette célébration, placée sous le signe de l’authenticité, a également permis de mettre en lumière l’importance du patrimoine immatériel dans la construction d’une identité culturelle forte. A travers chants, danses et récits, les artistes et les détenteurs de savoirs

ont rappelé que les valeurs traditionnelles demeurent un socle indispensable pour bâtir l’avenir.

Parrain de cette édition, le Naaba Baongho a insisté sur la nécessité de s’enraciner dans les valeurs culturelles traditionnelles afin de mieux se projeter dans l’avenir.

« La culture, c’est ce qui nous rend spécifiques et ce que nous pouvons apporter au monde. Nous devons la préserver, comme d’autres nations l’ont fait pour bâtir leur développement », a-t-il indiqué.

Lors de la clôture de la deuxième édition du Bougousso de la diversité, les organisateurs ont réaffirmé leur volonté de poursuivre ce cadre de valorisation culturelle. Ils entendent ainsi inscrire durablement cette initiative comme un maillon fort du SITHO, aux côtés de la promotion touristique et hôtelière.

Gustave KONATE