Solidarité nationale : la région du Djôrô engage sa marche solidaire avec « Dèmè Sira »

La région du Djôrô a procédé, dimanche 23 novembre 2025, à Gaoua, au lancement officiel de sa campagne régionale de collecte de dons dans le cadre de l’initiative nationale « Dèmè Sira », (la voie de la solidarité). L’événement, marqué par l’arrivée de la caravane nationale, a mobilisé autorités administratives, coutumières, religieuses et populations venues de plusieurs localités.

Le flambeau de la campagne « Dèmè Sira » est arrivé, dans l’après-midi du dimanche 23 novembre 2025, à Gaoua, en provenance de Bobo-Dioulasso (région

du Guiriko). En effet, la gouverneure du Guiriko, Mariama Konaté, a assuré son acheminement avant de le remettre officiellement à son homologue du Djôrô, Siaka Barro, lors d’une étape à Diébougou. Escorté ensuite jusqu’à Gaoua, le flambeau a été accueilli par une population en liesse venue marquer le lancement des activités régionales de collecte de dons et de fonds. Lancée le 14 novembre dernier, la campagne « Dèmè Sira » vise à mobiliser l’ensemble de la population autour des valeurs d’entraide, de dignité, d’unité et de cohésion nationale.

C’est dans cette dynamique que le gouverneur Siaka Barro a invité les populations à s’impliquer pleinement pour bâtir une économie plus souveraine, un développement fondé sur la dignité et un avenir où personne n’est laissé pour compte. M. Barro a exprimé sa gratitude pour la qualité du passage de relais effectué par la région du Guiriko. Pour lui, le flambeau reçu, représente une part vivante de l’âme du Burkina Faso qui entre dans le Djôrô et un appel à raviver les valeurs essentielles que sont la solidarité agissante, la dignité assumée et l’unité face aux épreuves. Il a rappelé les propos du Premier ministre lors du lancement national, soulignant que le pays traverse un moment déterminant de son histoire, un moment où la résilience se nourrit de l’unité des populations.

Il a mis en avant la force héritée des ancêtres, une force qui, selon lui, a toujours guidé les communautés du Djôrô dans la voie de la solidarité. Il a insisté sur le fait que cette valeur n’est ni un slogan ni une simple déclaration, mais une réalité vécue au quotidien dans les villages, les concessions et les familles. Dans un contexte national marqué par des défis majeurs, il a réaffirmé la nécessité d’une mobilisation forte et permanente de toutes les régions.

Solidarité envers les personnes vulnérables

Par ailleurs, le gouverneur a salué les manifestations de solidarité déjà observées dans la région : accueil des personnes déplacées internes, engagement des jeunes dans les activités communautaires, efforts des femmes et des anciens en faveur de la paix, et contribution quotidienne des chefs coutumiers et religieux à la cohésion sociale. En marge du lancement, une remise symbolique de vivres et de non-vivres a été effectuée au profit de l’Association espoir des malvoyants et aveugles de Gaoua.

Le président de l’association, Yara Kambou, a salué cet acte, le qualifiant d’expression directe de l’esprit de « Dèmè Sira », qui prône l’entraide, l’inclusion sociale et la solidarité envers les personnes vulnérables. Il a exprimé sa gratitude et son espoir de voir ce type d’initiatives se poursuivre dans la région. Séance tenante, une collecte de fonds a été organisée, à laquelle autorités et populations ont participé, traduisant leur adhésion aux objectifs de la campagne « Dèmè Sira ».

Après la cérémonie d’ouverture, les participants ont assisté à une séance de théâtre-forum, un cadre interactif destiné à stimuler la réflexion, favoriser l’expression communautaire et encourager la participation autour des valeurs de solidarité et de vivre-ensemble. En clôturant ce lancement de la campagne « Dèmè Sira », Siaka Barro a encouragé les populations à accompagner activement la campagne tout au long de son déroulement (période de trois mois). Il a souhaité que le flambeau traverse villages et générations, qu’il éclaire les consciences et ravive la solidarité au cœur de toutes les actions entreprises dans la région, avant de conclure par un appel à la solidarité et à l’espoir pour un Burkina Faso uni et digne.

Boudayinga J-M THIENON