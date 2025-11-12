SOTRACO : des sanctions pour fautes graves au sein du personnel

La Société de transport en commun (SOTRACO) a pris des mesures disciplinaires à l’encontre de plusieurs agents pour manquements graves constatés dans l’exercice de leurs fonctions. Réuni du 3 au 5 novembre 2025 à Bobo-Dioulasso, le conseil de discipline a statué sur plusieurs cas, prononçant des sanctions allant de la mise à pied à l’avertissement, sans oublier des actions de sensibilisation.

Au total, quatre machinistes ont été suspendus pour huit jours, tandis que d’autres ont écopé de mises à pied de un à trois jours. Dix machinistes ont reçu des avertissements et sept agents, dont un régulateur principal, seront soumis à une séance de sensibilisation. La Direction générale a réaffirmé son attachement à la rigueur, à la discipline et à la sécurité des passagers, exhortant l’ensemble du personnel à plus de vigilance et de professionnalisme dans la conduite du service public de transport.

(Source : SOTRACO)