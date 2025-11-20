Stratégie nationale de l’emploi 2025-2029: le top départ de la campagne nationale de dissémination donné à Gaoua

Le Ministère des sports, de la jeunesse et de l’emploi (MSJE), à travers la Direction générale de la promotion de l’emploi (DGPE), a procédé le lundi 17 novembre 2025 à Gaoua, au lancement officiel de la campagne nationale de dissémination de la Stratégie nationale de l’emploi (SNE) 2025-2029. Elle vise à renforcer l’appropriation du référentiel national par les autorités administratives et locales, ainsi que les acteurs du monde de l’emploi.

La promotion de l’emploi demeure une priorité du gouvernement burkinabè. C’est dans cette dynamique que le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, à travers la Direction générale de la promotion de l’emploi (DGPE), a lancé, le lundi 17 novembre 2025 à Gaoua, la campagne nationale de dissémination de la Stratégie nationale de l’emploi (SNE) 2025-2029. Cette stratégie va servir désormais de boussole pour l’action publique en matière d’insertion professionnelle. Avec cette campagne nationale, la DGPE ambitionne de renforcer l’efficacité des interventions en matière d’insertion socio-professionnelle et de favoriser l’accès du plus grand nombre à un emploi décent.

Fruit d’un travail concerté entre l’Etat et le Bureau international du Travail (BIT), la Stratégie nationale de l’emploi 2025-2029 ambitionne d’harmoniser les actions menées sur le terrain. « L’emploi est une compétence transférée et transversale.

Beaucoup d’acteurs interviennent et il est nécessaire que tous s’approprient ce cadre unique afin de contribuer efficacement à sa mise en œuvre », a expliqué le conseiller technique au ministère en charge de l’emploi, Idrissa Traoré. Pour l’année 2025, à l’en croire, cinq régions ont été retenues. Il s’agit des régions du Djôrô,

Guiriko, du Nando, des Tannouyan et de Oubri.

« Les autres régions suivront en 2026 dans le cadre d’une démarche progressive qui doit permettre une meilleure appropriation du référentiel par les collectivités territoriales et les structures intervenant dans la promotion de l’emploi », foi de M. Traoré. Au-delà de la dissémination de la stratégie, la campagne va servir également à présenter les mesures incitatives à la création d’emplois adoptées par le gouvernement.

Selon lui, ces mesures prennent la forme de lois, décrets et conventions internationales, dispositifs d’accompagnement, cadres de partenariat. « Ces mesures, souvent méconnues, constituent pourtant des leviers importants pour stimuler l’entrepreneuriat.

Il est donc essentiel de les vulgariser pour permettre à notre main-d’œuvre d’accéder à des emplois décents et productifs », a ajouté le conseiller technique. Le conseiller technique du gouverneur de la région du Djôrô, Yacouba Lingané, a, quant à lui salué l’initiative et invité les acteurs de la région à s’approprier sans réserve la Stratégie nationale de l’emploi.

« La région s’engage à accompagner la mise en œuvre de cette stratégie. Nous remercions la DGPE et le ministère pour avoir choisi le Djôrô pour le lancement d’une activité aussi capitale pour le développement de l’emploi dans notre pays »,

a-t-il déclaré. Yacouba Lingané a par ailleurs exhorté les populations du Djôrô à saisir les opportunités offertes par la stratégie, notamment les mesures d’incitation à la création d’emplois, qui ciblent aussi bien les jeunes en milieu rural qu’urbain, les scolarisés, les déscolarisés et les diplômés universitaires, etc.

Boudayinga J-M THIENON