Soutien aux forces engagées et à leurs ayants droit : de nouveaux mécanismes pour renforcer la prise en charge

L’agence de soutien aux veuves, orphelins et victimes de guerre a animé un point de presse portant sur la relecture des décrets relatifs à l’indemnisation et à la délégation de solde, jeudi 26 février 2026 à Ouagadougou.

L’Agence de soutien aux veuves, orphelins et victimes de guerre (ASVOVIG) a amorcé une nouvelle étape dans la prise en charge des veuves, orphelins et victimes de guerre. Elle a animé une conférence de presse, le jeudi 26 février 2026 à Ouagadougou, pour expliquer la relecture des décrets encadrant l’indemnisation et la délégation de solde au profit des Forces armées nationales, des Forces de sécurité intérieure et de leurs ayants droit.

Le Directeur général (DG) de l’ASVOVIG, Lamine Ouédraogo, a indiqué que cette relecture constitue une « étape cruciale » dans l’amélioration du dispositif d’accompagnement des ayants droit.

Selon lui, ces textes visent à renforcer la transparence, à fluidifier les procédures administratives et à garantir une meilleure protection des droits des familles des éléments tombés sur le théâtre des opérations, des blessés ainsi que des agents ayant subi des préjudices matériels. M. Ouédraogo a également présenté les principaux axes d’intervention de l’agence. Il s’agit notamment du renforcement du contrôle des effectifs, à travers un recensement rigoureux des blessés et des décès afin de disposer de données fiables et d’apporter des réponses adaptées aux préoccupations des bénéficiaires.

« L’amélioration de la prise en charge médicale, psychologique et sociale constitue également une priorité, tout comme le renforcement de l’accompagnement socio-éducatif et économique », a-t-il précisé. A ce titre, le DG a poursuivi que l’ASVOVIG prévoit la diversification des offres de formation, assurer un suivi post-formation et accompagner les bénéficiaires dans leurs projets d’installation, en vue de promouvoir une autonomie durable. Pour lui, des efforts seront consentis pour la mobilisation de partenaires techniques et financiers afin de doter la structure des moyens nécessaires à l’accomplissement de ses missions.

Répondant à une question relative aux dispositions applicables en cas de remariage d’une bénéficiaire de la délégation de solde, le DG a précisé que les nouveaux décrets prévoient la cessation de la délégation de solde en cas de remariage ou de concubinage établi. Il a expliqué qu’il n’est pas cohérent que la part du salaire d’un agent décédé continue d’être versée dans un nouveau foyer. Toutefois, il a rassuré que les droits des enfants demeurent préservés, car la part qui leur revient est maintenue, qu’ils soient mineurs ou majeurs, conformément aux textes en vigueur.

Soumaïla BONKOUNGOU

Fatimata ZOUNGRANA

(Stagiaire)