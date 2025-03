Sueurs nocturnes : l’apnée du sommeil, l’une des principales causes

Les sueurs nocturnes se manifestent par une transpiration excessive survenant durant le sommeil. Elles peuvent être bénignes ou révéler une condition médicale sous-jacente nécessitant une attention particulière.

Les sueurs nocturnes se caractérisent par une transpiration excessive la nuit, pendant le sommeil. Ce symptôme fréquent peut avoir de nombreuses causes différentes : certaines sont bénignes et sans gravité quand d’autres nécessitent un avis médical. Ce symptôme fréquent peut apparaître ponctuellement ou se répéter sur plusieurs nuits consécutives. Souvent associées à des troubles du sommeil, elles se distinguent d’une simple transpiration nocturne par leur caractère soudain et excessif. Egalement appelées « bouffées de chaleur nocturnes », elles se traduisent par des vêtements et des draps trempés, accompagnés d’une sensation de chaleur intense, parfois de fièvre, et, dans certains cas, de frissons ou de tremblements.

Si elles sont généralement liées à un trouble hormonal bénin, elles ne doivent pas être ignorées lorsqu’elles persistent plusieurs jours, car elles peuvent indiquer une maladie nécessitant l’évaluation d’un professionnel de santé. Ce phénomène touche aussi bien les hommes que les femmes.

Plusieurs facteurs peuvent être à l’origine des sueurs nocturnes. Une cause fréquente est l’apnée du sommeil, un trouble qui se caractérise par des arrêts involontaires de la respiration durant la nuit. Chez les femmes, les changements hormonaux, notamment ceux liés à la ménopause, peuvent entraîner une baisse des œstrogènes et provoquer des bouffées de chaleur nocturnes. D’autres facteurs comme les reflux gastro-œsophagiens, la présence d’une infection, le stress ou l’anxiété peuvent aussi être en cause. Dans certains cas, la prise de médicaments peut provoquer cet effet secondaire.

Une transpiration excessive pendant la nuit entraîne souvent un réveil brutal, perturbant ainsi le sommeil. A long terme, cela peut provoquer une fatigue chronique, des somnolences diurnes, des troubles de la concentration ou des variations d’humeur. Lorsqu’elles se répètent fréquemment, il est conseillé de consulter un médecin afin d’identifier leur cause et d’éviter d’éventuelles complications. Des examens complémentaires, comme un enregistrement du sommeil, peuvent être nécessaires pour établir un diagnostic précis.

Certaines habitudes peuvent aider à réduire la survenue des sueurs nocturnes. Adopter une alimentation équilibrée et éviter les repas trop lourds ou épicés le soir contribue à limiter ce phénomène. Il est également recommandé de restreindre la consommation de café et d’alcool, de pratiquer des techniques de relaxation pour mieux gérer le stress, et de privilégier des textiles naturels comme le coton ou le lin pour les draps et les vêtements de nuit. Une douche tiède avant le coucher peut aussi aider à réguler la température corporelle. Enfin, il est préférable d’éviter les exercices physiques intenses justes avant de dormir.

Lorsque l’origine des sueurs nocturnes demeure inconnue, un cas qualifié d’idiopathique des examens approfondis peuvent être nécessaires pour explorer d’autres pistes médicales.

Wamini Micheline OUEDRAOGO

Source : passeportsante.net