Tapoa: la ville de Diapaga à nouveau ravitaillée

L’année 2026 commence sous de bons auspices pour les populations de Diapaga, dans la Tapoa. Et pour cause : après l’arrivée du convoi de ravitaillement, le 14 décembre 2025, la ville était de nouveau à l’honneur ce 5 janvier 2026.

Un imposant convoi chargé de vivres et de non-vivres est arrivé pour le bonheur des populations. Parti de Fada N’Gourma le 18 décembre 2025, le convoi de plus de 300 camions-citernes a rallié Diapaga, le 5 janvier 2026, escorté par des éléments des FDS et des VDP. De 19 h 45 à 4 h du matin, c’est un véritable ballet de véhicules qui s’est déroulé sur la nationale n°19, devant une foule nombreuse sortie pour rendre hommage aux « boys », saluer leur bravoure, leur engagement et leur détermination. Les populations ont également, dans un élan de solidarité, témoigné leur reconnaissance et leur soutien sans faille au Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui, par ce geste salutaire, redonne vie à une population ayant connu des moments très difficiles liés à l’insécurité et à la crise alimentaire.

Avec ce convoi, toutes les denrées alimentaires ont été disponibilisées à Diapaga. «Aujourd’hui, à Diapaga, nous ne voulons que l’opérationnalisation de la téléphonie mobile, Telmob et Orange, qui avaient subi la barbarie des hommes sans foi ni loi le 13 mai », a laissé entendre un habitant du secteur 5 de Diapaga. Dans les mosquées, les églises et les temples, des prières pour le retour de la paix, pour le président du Faso et pour les FDS et les VDP sont organisées. Du côté des organisations de la société civile, les petits plats sont mis dans les grands pour un meeting de soutien au président et à l’ensemble du gouvernement, afin de dire merci et surtout d’affirmer qu’elles épousent la vision du chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré

Agence d’Information du Burkina