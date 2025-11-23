Tentative d’exportation frauduleuse: 1 800 tonnes d’amandes de karité saisies en vente aujourd’hui

1 800 tonnes d’amandes de karité confisquées à des commerçants qui tentaient de les exporter frauduleusement vont être vendues, ce lundi 24 novembre 2025. L’information a été donnée au cours d’une conférence, vendredi 24 novembre, à Ouagadougou.

Le Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (MICA) va organiser une vente aux enchères de 1 800 tonnes d’amandes de karité au profit des entreprises locales de transformation agréées. La vente aura lieu à la Brigade mobile de contrôle économique et de répression de la fraude (BMCRF) à Ouagadougou et à la direction régionale du ministère en charge du commerce du Guiriko. Les recettes générées seront reversées au Fonds de soutien patriotique. L’annonce a été faite par le coordonnateur général de la BMCRF, Sanibè Faho, au cours d’une conférence de presse, vendredi 21 novembre 2025, à Ouagadougou.

Il ressort de ses explications que le ministère en charge du commerce a adopté une batterie de mesures notamment la suspension des exportations des amandes de karité, l’institution d’un laissez-passer pour le transport à l’intérieur du Burkina, en vue de s’assurer que les acteurs locaux aient des amandes pour faire tourner leurs unités. « Cependant, malgré l’interdiction d’exportation, force est de constater que nombreux sont ces commerçants/exportateurs qui s’adonnent à la fraude en contournant la réglementation, à travers des tentatives d’exportation frauduleuse vers les pays voisins, le transport d’amandes sans laissez-passer et dans certains cas, la non-communication de documents », a-t-il déploré.

Les amandes mises en vente ont été saisies à travers des opérations de contrôle menées par tous les acteurs impliqués dans la lutte contre la fraude au Burkina, partout au Burkina. Selon le coordonnateur général de la BMCRF, le MICA vise un triple objectif à cette vente. Il s’agit d’approvisionner les unités nationales de transformation en matière première, de valoriser les produits saisis conformément à la réglementation et d’assurer la transparence dans la gestion des biens confisqués.

Interrogé sur le prix et date de la mise en vente, il a indiqué que les amandes seront vendues à 310 F CFA et 300 F CFA le kilo à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, ce 24 novembre 2025 à partir de 10h.

Le coordonnateur national de la BMCRF a, par ailleurs, annoncé le report sine die de la période d’exportation initialement prévue le 1er décembre 2025 et un durcissement des sanctions concernant les fraudeurs. « En plus des produits, le moyen de transport ayant servi à la commission de l’infraction sera confisqué. Le chauffeur, le propriétaire des amandes de karité, ainsi que toute personne impliquée dans l’exportation seront réquisitionnés pour des travaux d’intérêt général », a-t-il prévenu.

Nadège YE