Trafic de produits d’origine animale: plus de trois tonnes de poulets impropres à la consommation saisies

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de produits d’origine animale et la protection de la santé publique, deux importantes opérations de saisie ont été menées ces derniers jours, suite à des dénonciations citoyennes. Ces actions témoignent de l’excellente collaboration entre la population, les forces de sécurité et les services techniques compétents.

La première intervention fait suite à une notification de la Police nationale, le jeudi 8 janvier 2026, qui a intercepté un véhicule personnel transportant environ 1 250 kg de carcasses de poulets impropres à la consommation. La cargaison a été saisie, empêchant ainsi sa probable mise sur le marché. La deuxième opération est le fruit d’une alerte transmise, le vendredi 9 janvier 2026, par la ligue des consommateurs, faisant état de la présence suspecte de carcasses de poulets importés.

Après vérification sur le terrain, les services techniques ont découvert près de deux tonnes de poulets en état de putréfaction, stockés dans des conditions totalement inappropriées. Ces produits ont été déclarés impropres à la consommation humaine.

Conformément aux procédures en vigueur, l’ensemble des carcasses saisies a été dénaturé et transformé en engrais, évitant tout risque de récupération frauduleuse. Le ministère en charge des ressources animales salue l’esprit de citoyenneté et la vigilance dont a fait preuve la population.

Ces dénonciations ont été déterminantes pour préserver la santé publique. Le ministère encourage vivement l’ensemble des citoyens à poursuivre cette dynamique, en signalant tout cas suspect aux services compétents. La lutte contre le trafic de produits d’origine animale est l’affaire de tous. Ensemble, renforçons la sécurité sanitaire de nos aliments.

DCRP/MARAH