Traitement et délivrance des documents d’identité à la diaspora: les acteurs en concertation

Le ministère des Affaires étrangères organise un séminaire de concertation des acteurs impliqués dans le traitement et la délivrance des documents d’identité et de voyage au profit de la diaspora, les 30 et 31 mars 2026, à Ouagadougou.

Le Burkina Faso veut davantage faciliter l’accès au document de voyage à sa diaspora. Dans ce sens, un séminaire de concertation des acteurs impliqués dans le traitement et la délivrance des documents d’identité a été initié, les 30 et 31 mars 2026, à Ouagadougou. Selon le Secrétaire général (SG) du ministère des Affaires étrangères, Hermann Yirigoun Toé, la tenue du séminaire traduit la volonté du gouvernement de renforcer la protection consulaire des compatriotes vivant à l’étranger tout en favorisant leur accès aux documents de voyage.

Pour lui, disposer de documents d’identité est une question de droit, de dignité pour les compatriotes, mais également d’intégration permettant de participer véritablement à la vie dans leur pays d’accueil. « Nous voulons que chaque Burkinabè, où qu’il se trouve, ne soit pas un jour privé de ses droits à cause du manque de documents de voyage », a-t-il indiqué. Ainsi, a-t-il confié, cette rencontre va permettre d’apporter des solutions en vue d’améliorer le processus de délivrance et une meilleure synergie entre l’ensemble des acteurs impliqués dans le traitement des documents. M. Toe a rappelé que les compatriotes de la diaspora, estimés à plus de 15 millions sont une composante essentielle de la Nation mais également un levier stratégique de transformation économique, sociale et culturelle.

A cet effet, il a suggéré aux participants de faire preuve d’engagement en faisant des propositions riches, car c’est à ce prix que le Burkina construira une administration consulaire plus efficace, moderne et proche des citoyens. Il a aussi souhaité qu’à l’issue des travaux, les recommandations formulées soient à la hauteur des ambitions. Le SG a, par ailleurs, expliqué que la Stratégie nationale de gestion de la diaspora (SNGD) a tracé une voie celle d’une diaspora organisée, protégée et valorisée qui participe à l’édification d’un Burkina Faso fort, souverain et résilient. C’est dans cette dynamique, a-t-il poursuivi, que s’inscrivent les efforts de l’Etat notamment l’organisation régulière des missions consulaires de proximité, le traitement de milliers de demandes de documents et les réformes en cours visant à moderniser et à digitaliser les services.

Wanlé Gérard COULIBALY

Patricia TAONSGO

(Stagiaire)