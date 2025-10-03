UACO 2025: Les rideaux tombent sur la 14e édition

La 14e édition des Universités Africaines de la Communication de Ouagadougou (UACO) s’achèvent sur de bons auspices ce 3 octobre 2025. Pour cette édition, 24 communications ont meublé les échanges autour du thème central de l’événement à savoir « l’influence du contexte géopolitique sur la communication et le développement en Afrique ».

A l’issue des échanges, trois recommandations fortes ont été faites aux décideurs et autorités politiques pour faire de la communication une arme efficace de géopolitique et de développement de l’Afrique dans un contexte où son histoire est généralement narrée par des médias du Nord; ce qui ne permet pas aux africains de s’approprier leur propre histoire et leurs réalités.

La première recommandation consiste au renforcement de la coopération et le partage d’expériences entre les pays africains en matière de communication afin de répondre aux défis géopolitiques et médiatiques actuels.

La deuxième recommandation porte sur l’appropriation et la promotion des technologies de l’information et de la communication pour lutter contre la désinformation, renforcer nos identités et promouvoir le développement de nos États.

La troisième recommandation quant à elle, porte sur l’intégration dans les programmes des universités et écoles de formation en journalisme et en communication, des modules de formation sur les enjeux de la géopolitique en lien avec la communication.

Le Ministre de la Communication de la Culture des Arts et du Tourisme, Porte-parole du Gouvernement, Pindgwendé Gilbert OUEDRAOGO, dans son mot de clôture, a salué la qualité des échanges, le sens des dialogues et la recherche de contributions qui ont marqué les travaux .<<Vous avez démontré que les UACO ne sont pas seulement un cadre de discussion mais un laboratoire d’idées et de propositions pour l’avenir de la communication en Afrique>> a t-il indiqué. Il a terminé ses propos en remerciant ses homologues du Niger, du Togo et du Mali qui ont honoré de leur présence la présente édition.

Rendez vous est pris pour la 15e édition prévue pour 2027.