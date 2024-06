Un festival de la pastèque se tient à Beijing

Dans le cadre de la 36e édition du Festival de la pastèque de Daxing, le concours des pastèques et melons s’est tenu dans le district de Daxing à Beijing.

Le concours de cette année a rassemblé 1 446 pastèques et melons venant de tout le pays. Lors de la compétition, par l’observation, la mesure et la dégustation, un jury composé de 20 experts a évalué entre autres, l’apparence, le poids, la teneur en sucre des pastèques et melons en lice, et a finalement décidé les lauréats.

Avec sa pastèque pesant environ 89kg, le producteur de pastèque Xie Zhengjiang a reçu le titre de « Roi de la pastèque ».

Le concours, en particulier la catégorie des pastèques créatives, permet un meilleur échange au sujet des nouvelles variétés et de mieux répondre aux besoins des consommateurs et de booster l’économie locale.

Avec une application plus poussée de la science et des technologies, et surtout des soins, pendant tout le processus de la culture, nous avons aujourd’hui sur notre table des pastèques plus variées et plus délicieuses.

