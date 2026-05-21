Un moteur de l’intégration régionale

Le Burkina Faso marque sa présence au sein de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), avec une constance qui mérite d’être saluée. En affichant un taux de mise en œuvre des réformes communautaires de 88,7 % en 2025, largement au-dessus de la moyenne de l’Union, estimée à 73,9 %, le pays des Hommes intègres confirme son statut d’Etat le plus engagé dans le processus d’intégration sous régionale.

Cette performance, révélée le 5 mai dernier, lors de la phase politique de la 11e Revue annuelle des réformes communautaires tenue à Ouagadougou, ne relève ni du hasard, ni d’un simple exercice administratif. Elle traduit une volonté politique affirmée de faire des engagements communautaires un véritable instrument de transformation économique et institutionnelle. Dans un contexte national marqué par des défis sécuritaires persistants, une pression budgétaire croissante et des besoins sociaux immenses, maintenir un tel niveau de conformité aux textes communautaires constitue déjà un exploit.

Beaucoup d’Etats auraient pu invoquer ces difficultés pour ralentir le rythme des réformes. Le Burkina Faso, lui, a choisi une autre voie : celle de la résilience, de la discipline économique et de la continuité institutionnelle. Ce choix témoigne d’une compréhension claire des enjeux liés à l’intégration régionale dans un espace ouest-africain confronté à des mutations profondes. Au-delà des chiffres, cette performance révèle surtout une maturité dans la gouvernance publique. Les réformes communautaires ne sont pas de simples obligations techniques imposées par l’UEMOA.

Elles touchent à des domaines essentiels tels que la gouvernance économique, la convergence macro-économique, le marché commun ou encore les réformes sectorielles. En réussissant des taux de transposition supérieurs à 80 % dans l’ensemble des composantes, avec 96 % dans le domaine de la gouvernance économique et de la convergence, le Burkina Faso démontre sa capacité à harmoniser ses politiques nationales avec les ambitions régionales.

Cette dynamique est importante pour plusieurs raisons. Elle renforce la crédibilité du pays auprès des partenaires techniques et financiers. Dans un environnement économique mondial de plus en plus compétitif, les investisseurs recherchent des Etats stables, prévisibles et respectueux des normes communautaires. En se montrant rigoureux dans l’application des réformes, le Burkina Faso envoie un signal rassurant sur la qualité de sa gouvernance économique.

Cette avancée contribue également à consolider l’intégration économique régionale. L’UEMOA repose sur une vision de créer un espace économique cohérent où les règles sont harmonisées afin de favoriser les échanges, la libre circulation des personnes et des biens ainsi que le développement d’un marché commun attractif. Chaque réforme mise en œuvre par un Etat membre renforce l’édifice communautaire dans son ensemble. A ce titre, les efforts du Burkina Faso participent directement à la solidité et à la crédibilité de l’Union. Les propos du ministre de l’Economie et des Finances, Aboubakar Nacanabo, illustrent bien cette vision.

En insistant sur l’efficacité de la dépense publique et sur les effets concrets des réformes sur le bien-être des populations, il rappelle que l’intégration régionale n’a de sens que si elle améliore réellement les conditions de vie des citoyens. Les textes communautaires ne doivent pas rester des instruments abstraits. Ils doivent produire de la croissance, des emplois, des infrastructures et des opportunités économiques. Cependant, malgré ces résultats encourageants, le défi reste immense. Atteindre 88,7 % est remarquable, mais cela signifie aussi que des efforts demeurent nécessaires pour parvenir à une application complète des réformes communautaires.

L’appel lancé par le président de la Commission de l’UEMOA, Abdoulaye Diop, à poursuivre les efforts est donc pertinent. Car, dans un espace communautaire, la faiblesse d’un seul maillon peut fragilise. En définitive, cette 11e revue annuelle des réformes communautaires met en lumière un Burkina Faso engagé, discipliné et ambitieux, dans un système économique et monétaire organisé et bien défini. Plus qu’un bon élève de l’UEMOA, le pays apparaît aujourd’hui comme un acteur moteur de l’intégration régionale.

Dans une Afrique de l’Ouest confrontée à des crises multiples, cette volonté de renforcer les bases économiques et institutionnelles communes représente un signal d’espoir. Et pour cause, l’intégration régionale demeure, plus que jamais, l’un des chemins les plus sûrs vers une croissance durable, une stabilité renforcée et un développement partagé.

Kamélé FAYAMA