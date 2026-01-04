Une Nation en marche

A l’heure où le Burkina Faso franchissait le seuil de la nouvelle année 2026, le chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, s’est adressé à la Nation le 31 décembre 2025, avec toute la solennité que requiert l’exercice. Dans une adresse exhaustive, structurée et empreinte de responsabilité, le chef de l’Etat a dressé le bilan de l’action publique en 2025 tout en traçant, avec clarté, les grandes orientations de 2026, rappelant que la Révolution progressiste populaire (RPP) est une œuvre de constance, de sacrifices et de résultats concrets. Sur le front prioritaire de la défense et de la sécurité, l’année 2025 a marqué une étape décisive.

La montée en puissance des Forces de défense et de sécurité (FDS), appuyées par les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), s’est traduite par des recrutements massifs, des formations endogènes et un renforcement des équipements stratégiques. Les opérations audacieuses, à l’image de « Lalmasga », ont permis la reconquête de plusieurs localités et le retour progressif de l’autorité de l’Etat. Cette dynamique

a ouvert la voie à la réinstallation des personnes déplacées internes, accompagnée d’actions humanitaires structurantes, privilégiant la dignité, la production et l’autonomie plutôt que l’assistanat.

Dans les secteurs sociaux, les acquis de 2025 sont tout aussi significatifs. En matière de santé, la construction et l’équipement de centres médicaux, la baisse des coûts des prestations et l’amélioration du plateau technique ont renforcé l’offre de soins, au bénéfice des Burkinabè ainsi que des populations des pays voisins. L’éducation, pilier de la transformation nationale, a amorcé sa mutation avec la modernisation des infrastructures, l’essor de l’enseignement technique et professionnel, ainsi que l’investissement dans le numérique universitaire.

Ces efforts traduisent la volonté affirmée de former une jeunesse productive, compétente et enracinée dans les réalités nationales. Sur le plan économique, 2025 a été l’année de l’affirmation de la souveraineté productive. L’agriculture et l’élevage ont enregistré des performances historiques, conduisant à l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire. L’industrialisation, soutenue par des fonds nationaux restructurés, a permis l’émergence d’unités de transformation des matières premières, tandis que le secteur minier a connu une réappropriation stratégique grâce à la création de structures nationales de contrôle et d’exploitation.

Les infrastructures routières, l’énergie, l’eau et l’urbanisme ont, quant à eux, bénéficié d’investissements structurants appelés à s’intensifier. L’année 2025 a également posé les bases de réformes profondes dans la justice, l’administration territoriale, la digitalisation et la diplomatie. En intégrant les valeurs endogènes dans la gestion des conflits, en modernisant l’administration et en reconfigurant une diplomatie fondée sur la souveraineté et la dignité, le Burkina Faso affirme sa volonté de bâtir un Etat efficace, juste et respecté.

Sur le plan confédéral, l’engagement au sein de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) a renforcé la voix du pays dans la construction d’un espace sahélien solidaire et souverain. Les projections pour 2026 s’inscrivent dans cette continuité ambitieuse, avec une intensification de la lutte sécuritaire, une accélération de l’industrialisation, la mise en œuvre de grands projets d’urbanisation, le renforcement des secteurs de l’énergie et de l’eau, ainsi que le déploiement du nouveau référentiel de développement 2026-2030. L’année 2026 se présente ainsi comme une phase de consolidation et de passage à l’échelle.

Cette ambition ne pourra toutefois se réaliser qu’à la condition de l’unité, de l’engagement et du patriotisme des Burkinabè. La réussite des grands projets repose sur l’adhésion collective, la discipline et la confiance. Plus que jamais, chaque citoyen est appelé à soutenir l’action gouvernementale, à faire sa part et à croire en la capacité de la Nation à transformer les épreuves en opportunités. Car désormais, le Burkina Faso avance, debout et déterminé, porté par la conviction profonde que personne ne viendra développer le pays à la place de ses filles et de ses fils. Alors, au boulot !

Par Assetou BADOH

