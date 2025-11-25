Utilisation des symboles de l’Etat: la Grande chancellerie sensibilise à Ouahigouya

La Grande chancellerie en collaboration avec le gouvernorat de la région de Yaadga, a organisé une conférence sur l’utilisation appropriée des symboles de la Nation et le processus de décoration, le samedi 22 novembre 2025, à Ouahigouya.

Les symboles nationaux tels que le drapeau, l’hymne, les armoiries ou encore l’emblème national constituent des marqueurs essentiels de l’identité du Burkina. Leurs usages posent encore des difficultés souvent liées à un manque de connaissances des pratiques appropriées.

C’est pour combler ces insuffisances qu’une équipe de la Grande chancellerie en partenariat avec le gouvernorat de la région de Yaadga, a initié une conférence publique, le samedi 22 novembre 2025, à Ouahigouya. L’objectif est de mieux faire connaitre aux acteurs locaux, les règles relatives à l’usage des symboles de la Nation et le processus de nomination dans les Ordres de mérite au Burkina. Cadres de l’administration, responsables coutumiers, forces de défense et de sécurité, organisations de la société civile, jeunes et femmes ont pris part à cette rencontre.

Le représentant de la Grande chancellerie des Ordres burkinabè, Irisso Mandé, a rappelé que le respect des symboles n’est pas un simple acte protocolaire, mais un acte de citoyen qui reflète l’attachement de chacun à la Nation. « Avec la Révolution en cours, lors des cérémonies, certaines personnes en voulant exprimer leur patriotisme, leur engagement à soutenir la dynamique actuelle utilisent de façon très inappropriée les symboles de la Nation », a-t-il déploré. De ses dires, cette conférence a pour objectif de donner les informations nécessaires pour les bonnes conduites, l’utilisation appropriée des symboles et les conditions à remplir pour mériter une reconnaissance de la Nation par la décoration.

La deuxième partie de la conférence a porté sur le mécanisme d’attribution de la décoration.

Un rappel des règles d’éthique et de dignité

Là, également, la Grande chancellerie à travers la communication de Ousmane Savadogo sur les conditions d’accès, les critères d’éligibilité et les différents Ordres existants a permis d’éclairer la lanterne des participants. Les conférenciers ont insisté sur la nécessité d’un processus rigoureux, fondé sur la méritocratie, l’intégrité, et la contribution aux efforts de construction nationale.

Dans cette communication, les conférenciers ont passé en revue les erreurs les plus fréquentes sur le terrain telles que l’usage de drapeaux déchirés ou délavés, emplois des armoiries sur des supports non autorisés ou dans un contexte commercial et autres.

« Une décoration se mérite. Elle récompense le travail, le dévouement et l’engagement. Chaque candidature doit suivre un circuit précis allant de la proposition à l’instruction jusqu’à la validation par les autorités compétentes », a souligné le représentant de la Grande chancellerie, Irisso Mandé.

A l’issue des échanges, les participants ont exprimé leur satisfaction et formulé des recommandations parmi lesquelles, l’organisation régulière de ce type d’échanges dans les quatre provinces de la région au profit de la population surtout la jeunesse. « Nous saluons la Grande chancellerie pour cette initiative. La conférence est la bienvenue. Car, il y avait beaucoup de manquements envers les symboles qui sont liés à la méconnaissance.

Nous avons su les comportements à adopter quand on entonne l’hymne national, les significations des couleurs et chaque élément des armoiries. La conférence a été pour nous une école de formation. Nous nous engageons à être des ambassadeurs de la Grande

chancellerie et de donner de vraies informations dans la région », a confié le participant, Mahamoudou Ouédraogo. Tout en saluant la forte mobilisation, le représentant de la Grande chancellerie, Irisso Mandé, a invité les filles et fils à l’union sacrée, à soutenir la dynamique des autorités et surtout aux participants d’être désormais des ambassadeurs de la Grande chancellerie dans la région de Yaadga.

Bassirou BADINI