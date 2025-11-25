Valorisation de la culture: des universités de Ouagadougou s’imprègnent de la tradition moagha

Les universités publiques de Ouagadougou ont effectué une visite de courtoisie au Moogho Naaba Baongo, mardi 25 novembre 2025, à Ouagadougou.

A l’appel du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation à promouvoir la culture ancestrale et endogène dans les curricula, les universités publiques de Ouagadougou ont répondu favorablement, mardi 25 novembre 2025, à Ouagadougou. En effet, l’Université Joseph-Ki-Zerbo (UJKZ), l’Université Thomas-Sankara (UTS), l’Ecole polytechnique de Ouagadougou (EPO) et l’Université virtuelle du Burkina Faso (UV-BF) ont rendu une visite matinale au Moogho Naaba dans son palais.

Il s’est agi d’abord pour la délégation composée des premiers responsables des universités, des enseignants-chercheurs et des étudiants de prendre langue avec Sa Majesté. Ensuite ils ont échangé avec la notabilité coutumière sur des questions de culture, traditions et coutumes. Après avoir écouté ses hôtes, le Moogho Naaba leur a souhaité la bienvenue. Il a salué l’idée de revenir à la source pour préserver la culture endogène dans le système éducatif. Il a prodigué des conseils aux étudiants et à la jeunesse en leur

demandant d’être des exemples pour la société d’aujourd’hui et de demain. Il a aussi soutenu que les étudiants doivent prôner le respect au quotidien. « La bénédiction commence d’abord à la maison par le respect des parents », a-t-il avoué. Il a, en outre, encouragé la jeunesse à chercher l’argent dignement pour préserver l’intégrité burkinabè.

Des messages forts pour la vie en société

Après de fructueux échanges sur les valeurs culturelles, les étudiants présents à la visite, ont posé des questions à Sa Majesté qui ont trouvé des réponses. Le président de l’Université Joseph-Ki-Zerbo, Jean François Kobiané a signifié que la visite avait pour but d’apprendre davantage de la tradition et recevoir les bénédictions de Sa Majesté pour le bon déroulement de l’année académique et professionnelle, pour la paix et le vivre-ensemble au Burkina Faso. « Cette visite a été un moment très enrichissant en enseignements et nous sortons édifiés des échanges », a-t-il souligné. Jean-François Kobiané a ajouté qu’ils ont pris du plaisir à écouter quelques versets des recueils de poèmes qui sont des messages très forts pour la vie en société et la cohésion sociale. « C’est avec joie que nous avons reçu deux volumes de poèmes écrits par Sa Majesté », s’est-il réjoui. Il a promis que cette visite ne sera pas la dernière, car, la culture et la tradition doivent avoir leur place dans l’enseignement.

Gbetcheni Constantin Bertrand KAMBIRE