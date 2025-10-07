VIe Journées promotionnelles de la paix de Ouahigouya: du football pour raffermir les liens de fraternité et de tolérance

Les rideaux sont tombés sur la VIe édition des Journées promotionnelles de la paix de Ouahigouya (JPPO), le dimanche 5 octobre 2025, en présence du ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana. La finale du tournoi maracana qui a été l’épilogue de ces journées a connu le sacre de Baté Borison sur AS Douanes (5 tirs réussis contre 4) après un match nul (0-0).

Débutée le 2 octobre dernier, la VIe édition des Journées promotionnelles de la paix de Ouahigouya (JPPO), placée sur le thème : « Unis dans la diversité, bâtissons ensemble la paix à travers la solidarité et l’engagement communautaire », a refermé ses portes à Ouahigouya dans la cité de Naaba Kango. La cérémonie marquant la clôture des activités a été marquée, le dimanche 5 octobre 2025 par la finale du tournoi maracana dénommé « Tournoi de la paix ». Le match a opposé les équipes de l’AS Douanes et de Baté Borison. Pour un match joué en deux fois 20 mn, les deux équipes se sont séparées sur le score de zéro but partout. C’est aux tirs au but que l’équipe de Baté Borison a remporté la victoire (5 tirs réussis contre 4).

L’équipe sacrée championne remporte un trophée, des médailles, des ballons et la somme de 200 000 F CFA, plus 50 000 F CFA offerts par le ministre de la Sécurité. Quant à l’équipe finaliste malheureuse, elle repart avec des ballons et la somme de 150 000 F CFA et

50 000 FCFA du ministre. Cette édition a scellé l’engagement collectif des filles et fils de la région en faveur du vivre-ensemble. Durant quatre jours, des conférences, des débats publics et animations culturelles ont permis aux habitants d’échanger sur les voies de reconstruire la paix à travers la solidarité et l’engagement communautaire.

Rester unis

Pour le commissaire général des JPPO, Youssouf Ouédraogo, sa satisfaction est totale. « Le tournoi maracana a illustré de manière concrète l’esprit des JPPO. Sur le terrain, les deux équipes ont rivalisé de talent et ont fait preuve de fair-play sous les ovations d’un public enthousiaste. Au-delà de la compétition, cette rencontre sportive a traduit le message central des JPPO 2025 : la paix se gagne par la fraternité, la tolérance et la solidarité », a-t-il soutenu. Pour sa part, le ministre de la Sécurité a salué la mobilisation

« exemplaire » des filles et fils de la région de Yaadga autour de la paix et la cohésion sociale. Il a exhorté la jeunesse à rester unie, résiliente et engagée pour le

retour définitif de la quiétude au Burkina Faso. « Notre présence à Ouahigouya c’est pour saluer cette initiative très louable et réaffirmer aux populations que le gouvernement reste disponible à soutenir ces genres d’activité afin que la paix revienne au Burkina Faso », a-t-il soutenu.

Pour lui, la paix est une responsabilité collective qui implique l’enga- gement de chaque citoyen. Le gouverneur de la région de Yaadga Thomas Yampa, a souligné

que la diversité culturelle et communautaire constitue une richesse à valoriser et à préserver. « La paix se construit dans le respect mutuel et l’entraide. Notre unité est la meilleure réponse aux défis sécuritaires », a-t-il renchéri. Tout en félicitant les organisateurs pour la réussite de l’évènement M. Yampa a invité les filles et les fils de la région à l’union sacrée et à la solidarité. Les intervenants ont également rendu un hommage aux Forces de défense et de sécurité (FDS) et aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) pour leur dévouement dans la reconquête du territoire et la protection des populations.

Bassirou BADINI