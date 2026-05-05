𝐂𝐨𝐨𝐩𝐞́𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 : 𝐥𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐞́𝐜𝐡𝐚𝐧𝐠𝐞 𝐚𝐯𝐞𝐜 𝐥𝐞 𝐑𝐞𝐩𝐫𝐞́𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐫𝐞́𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐮 𝐏𝐍𝐔𝐃 ‎

Par
BH SIDWAYA
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Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a reçu en audience, ce mardi 5 mai 2026, le nouveau Représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au Burkina Faso, M. Snehal Vasantlal. Cette rencontre a permis de faire le point sur la coopération entre le Burkina Faso et le PNUD, ainsi que d’examiner les perspectives de renforcement du partenariat autour des priorités nationales.
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‎Au cours des échanges, M. Snehal Vasantlal a exprimé sa gratitude au Chef du Gouvernement pour l’accueil dont il bénéficie depuis le début de sa mission, en septembre dernier. Il a également salué la qualité des relations de travail entretenues avec les départements sectoriels, ainsi que la dynamique de collaboration engagée sur le terrain, à travers les projets soutenus par le PNUD dans plusieurs localités du pays.
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‎Le Premier ministre a, pour sa part, salué l’accompagnement du PNUD, notamment dans les domaines de la gouvernance locale et de la résilience des communautés. Il a toutefois insisté sur la nécessité d’aligner les interventions de l’institution onusienne sur les priorités définies par le Burkina Faso, dans le respect de sa souveraineté.
‎« La responsabilité du développement nous incombe en premier lieu. Nous sommes heureux de compter à nos côtés des partenaires qui s’alignent sur cette vision », a indiqué le Chef du Gouvernement.
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Le Chef du Gouvernement a, par ailleurs, précisé que le travail d’assainissement du fichier des organismes œuvrant dans les domaines du développement et de l’humanitaire va se poursuivre. À sa sortie d’audience, M. Snehal Vasantlal a réaffirmé l’engagement du PNUD à demeurer aux côtés du Burkina Faso dans ses efforts de développement durable. « Je réitère la pleine disponibilité du PNUD à accompagner le Plan Relance. Nous nous alignons sur les priorités nationales. Nous allons continuer à travailler avec le Gouvernement en vue de la réalisation des aspirations du peuple burkinabè », a déclaré le Représentant résident du PNUD.
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Cette audience intervient dans un contexte où le Gouvernement imprime une nouvelle dynamique à la coopération internationale, fondée sur la transparence, la traçabilité des activités, l’efficacité des interventions et l’appropriation nationale des projets de développement.
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𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞

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