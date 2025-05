𝐅𝐫𝐚𝐮𝐝𝐞 𝐝𝐨𝐮𝐚𝐧𝐢𝐞̀𝐫𝐞 : 𝐮𝐧 𝐫𝐞́𝐬𝐞𝐚𝐮 𝐝𝐞́𝐦𝐚𝐧𝐭𝐞𝐥𝐞́, 𝐩𝐥𝐮𝐬 𝐝𝐞 𝟑,𝟓 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐢𝐚𝐫𝐝𝐬 𝐝𝐞 𝐅𝐂𝐅𝐀 𝐞𝐧 𝐣𝐞𝐮

Une vaste opรฉration menรฉe conjointement par la Direction gรฉnรฉrale des douanes, ร travers la Direction de la Lutte Contre la Fraude et la Surveillance du Territoire (DLCF-ST), et le Service Rรฉgional de la Police Judiciaire du Centre (SRPJ-C), a permis de dรฉmanteler un rรฉseau de fraude douaniรจre dโ€™une ampleur inรฉdite. Cette fraude, estimรฉe ร plus de 3,5 milliards de FCFA, repose sur une exploitation abusive des avantages prรฉvus par le Code des investissements, notamment les exonรฉrations douaniรจres.

Lโ€™affaire a dรฉbutรฉ par un renseignement signalant un opรฉrateur รฉconomique dans lโ€™incapacitรฉ de percevoir le paiement dโ€™une livraison de vรฉhicules, faute de prรฉsentation dโ€™une attestation douaniรจre conforme. Lโ€™enquรชte dรฉclenchรฉe a permis de dรฉcouvrir un systรจme structurรฉ de fraude, basรฉ sur la crรฉation de sociรฉtรฉs fictives, destinรฉes ร obtenir des arrรชtรฉs dโ€™agrรฉment au rรฉgime du Code des investissements. Ces documents รฉtaient ensuite remis ร des Commissionnaires en Douane Agrรฉรฉs (CDA), qui les utilisaient pour faire entrer sur le territoire des vรฉhicules nโ€™ayant aucun lien avec les sociรฉtรฉs bรฉnรฉficiaires des agrรฉments. Les dรฉtenteurs desdits agrรฉments recevaient, en contrepartie, une rรฉmunรฉration pour chaque opรฉration frauduleuse.

Au total, 181 vรฉhicules ont รฉtรฉ dรฉdouanรฉs de maniรจre irrรฉguliรจre ร lโ€™aide de seulement trois arrรชtรฉs dโ€™agrรฉment, reprรฉsentant une valeur marchande de 2,08 milliards FCFA, avec un prรฉjudice fiscal de 576,3 millions FCFA en droits et taxes รฉludรฉs. Environ cinquante de ces vรฉhicules ont pu รชtre rรฉgularisรฉs, gรฉnรฉrant 127 millions FCFA de droits complรฉmentaires et 131,5 millions FCFA dโ€™amendes.

Les investigations ont permis de constater quโ€™au total, 219 vรฉhicules sont concernรฉs par des transactions frauduleuses en cours ou partiellement traitรฉes, pour une valeur de 2,8 milliards FCFA, avec un manque ร gagner pour lโ€™ร‰tat estimรฉ ร 773 millions FCFA. ร€ ce jour, 200,4 millions FCFA de droits et taxes ont รฉtรฉ recouvrรฉs et 241,5 millions FCFA dโ€™amendes infligรฉes. Par ailleurs, 95 autres vรฉhicules ont รฉtรฉ identifiรฉs dans des dossiers sans dรฉbut de traitement, reprรฉsentant une valeur de 762,6 millions FCFA et un montant de 188,9 millions FCFA de droits รฉludรฉs.

Lโ€™enquรชte a รฉgalement mis en รฉvidence un faisceau dโ€™infractions annexes, notamment lโ€™immatriculation de vรฉhicules sur la base de dรฉclarations douaniรจres inexistantes ou falsifiรฉes. Certains vรฉhicules รฉtaient sous le rรฉgime dโ€™Admission Temporaire (AT) mais nโ€™ont jamais รฉtรฉ rรฉexportรฉs ร la fin de leur sรฉjour lรฉgal, sans quโ€™aucune demande de prorogation nโ€™ait รฉtรฉ introduite, en totale violation de la rรฉglementation.

Face ร la gravitรฉ des faits, le Directeur gรฉnรฉral des douanes a lancรฉ un appel solennel au civisme fiscal et ร la dรฉfense des intรฉrรชts du Trรฉsor public, soulignant que la fraude douaniรจre compromet les รฉquilibres รฉconomiques et prive lโ€™ร‰tat de ressources essentielles au dรฉveloppement, en particulier dans un contexte national sensible.

Quatre nouvelles sociรฉtรฉs font actuellement lโ€™objet dโ€™investigations pour des faits similaires, et des procรฉdures sont en cours afin dโ€™รฉvaluer lโ€™รฉtendue rรฉelle de leur implication.

Cette opรฉration tรฉmoigne de la vigilance renforcรฉe des services douaniers, de leur engagement dans la lutte contre la fraude, et de leur volontรฉ de restaurer lโ€™intรฉgritรฉ du systรจme fiscal tout en promouvant la responsabilitรฉ des acteurs รฉconomiques et le respect de lโ€™ร‰tat de droit.

๐‹๐š๐ƒ๐จ๐ฎ๐š๐ง๐ž:๐‡๐จ๐ง๐ง๐ž๐ฎ๐ซ-๐ƒ๐žฬ๐ฏ๐จ๐ฎ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ-๐•๐ข๐ ๐ข๐ฅ๐š๐ง๐œ๐ž

๐’๐‚๐‘๐-๐ƒ๐†๐ƒ