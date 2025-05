62e journée de l’Afrique en Chine : SEM Daouda BITIE et ses homologues célèbrent l’évènement dans la fraternité

L’ambassadeur du Burkina Faso en République Populaire de Chine, SEM Daouda BITIE, a pris part le samedi 24 mai 2025 à Pékin, aux côtés de ses pairs à la célébration de la journée de l’Afrique, initiée par le Groupe des ambassadeurs africains et Chefs de Missions diplomatiques.

Cette journée pour laquelle le diplomate burkinabè s’est impliqué dans l’organisation, a été un moment de souvenir et une occasion pour le Groupe des ambassadeurs accrédités dans cette partie du monde, de se retrouver et de communier entre africains et avec la population chinoise.

A la fin de la cérémonie, SEM Daouda BITIE a indiqué que cette célébration a été « un moment privilégié pour les leaders africains de réfléchir sur notre histoire commune, les défis à relever ensemble, et de promouvoir la solidarité entre les pays du continent pour bâtir un avenir meilleur pour les générations actuelles et futures ».

Il a également saisi l’occasion pour saluer l’excellence et la spécificité des relations diplomatiques entre l’Afrique et la République Populaire de Chine, et plus particulièrement entre Ouagadougou et Pékin.

L’ambassadeur Daouda BITIE explique que « dans cette coopération, nous avons un système assez spécifique, le FOCAC (Forum sur la coopération sino-africaine) qui vise à promouvoir la coopération économique et politique entre la République Populaire de Chine et les pays africains ».

Cet évènement qui a connu la présence d’une forte délégation de la diaspora africaine établie en République Populaire de Chine, a été marqué par la présentation de la richesse culturelle africaine, et l’exposition des mets locaux et des œuvres d’art des pays africains dont le Burkina Faso.

DCRP/ MAECR-BE