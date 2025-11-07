𝐋𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐠𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐮 𝐆𝐮𝐢𝐫𝐢𝐤𝐨 : ‎Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, est arrivé à Bobo-Dioulasso, dans la soirée du 7 novembre 2025, pour un séjour de travail

‎Durant son séjour, le Chef du Gouvernement procédera à plusieurs inaugurations d’infrastructures socioéconomiques, notamment le Centre régional de formation professionnelle de Bobo-Dioulasso, la nouvelle agence de la Banque Postale et le Centre national d’appui à la transformation artisanale du coton (CNATAC).

‎L’un des temps forts de ce déplacement sera la Rencontre Gouvernement – Secteur privé, prévue du 10 au 11 novembre 2025 à la Maison de la culture Anselme Titianma SANON.

‎Cette rencontre, placée sous le thème « Développement des infrastructures : enjeux, défis et engagement patriotique pour une économie durable », permettra des échanges directs entre les membres du Gouvernement et les acteurs du secteur privé autour des défis de la transformation structurelle de l’économie nationale.

‎Le Premier ministre aura également des entretiens avec les autorités régionales et locales, ainsi qu’avec les responsables du monde économique et artisanal de la région.

‎𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞