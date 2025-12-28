12e Régiment d’infanterie commando de Ouahigouya: une délégation gouvernementale réconforte les blessés de guerre

Une délégation gouvernementale a rendu visite aux blessés de guerre du 12e Régiment d’infanterie commando (RIC) de Ouahigouya, le samedi 27 décembre 2025.

Engagés pour la reconquête du territoire, les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les Volontaires pour la défense de la partie (VDP) continuent de recevoir le soutien des autorités. Le 27 décembre 2025, une délégation composée du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Porte-parole du gouvernement, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo et du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération des Burkinabè de l’extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré, accompagnée du gouverneur de la région de Yaadga s’est rendu au centre médical militaire 12e Régiment d’infanterie commando (RIC) de Ouahigouya pour leur manifester ce soutien.

A travers cette visite, les autorités entendent traduire la solidarité de la Nation envers les soldats et VDP blessés au front dans la défense de la mère-patrie. La délégation a été accueillie au sein du centre médical militaire de Ouahigouya par le chef de corps du 12e RIC, capitaine Bèbè Noufé, entouré de ses éléments. Cette visite s’inscrit dans la dynamique de proximité et de reconnaissance prônées par les plus hautes autorités du pays, soucieuses de rester au contact des forces combattantes engagées dans la lutte contre le terrorisme.

Dans la salle d’hospitalisation des combattants blessés lors des opérations de reconquête du territoire national, la délégation gouvernementale, au nom du président du Faso et du chef du gouvernement a exprimé toute la compassion, la reconnaissance et la gratitude de la Nation burkinabè à ces hommes qui ont consenti de lourds sacrifices pour la défense de l’intégrité territoriale. Des mots d’encouragement et de réconfort ont été adressés aux blessés qualifiés de « héros-vivants » dont le courage et l’engagement forcent l’admiration. « Nous avons été dépêchés par le camarade capitaine Ibrahim Traoré, chef de l’Etat et sous les orientations du camarade Premier ministre pour venir communier avec nos vaillants FDS et VDP.

Nous avons fait le choix de venir dans ce centre médical pour être très proche de ces soldats blessés sur le champ de combat », a justifié, le Porte-parole du gouvernement, Pindgwendé Gilbert Ouédraogo. Il a ajouté : « nous les avons vus dans une situation réconfortante avec un moral au top. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. La Nation est fière de vous.

Votre bravoure et votre sens du devoir resteront à jamais gravés dans l’histoire du Burkina. Votre engagement est une leçon de patriotisme ».

Poursuivre les opérations de reconquête

Le chef de corps du 12e RIC, le capitaine Bèbè Noufé et ses collaborateurs ont salué la visite qu’ils ont qualifiée de réconfortante et hautement motivante pour l’ensemble des troupes. Il a réaffirmé la détermination des unités à poursuivre avec professionnalisme et abnégation, les opérations de reconquête nationale. « Cette visite des autorités est un message fort de reconnaissance, de solidarité nationale envers ces combattants qui ont pour certains perdu une partie de leur corps dans la défense de la patrie. Cette visite nous motive à plus d’engagement et de détermination pour la victoire finale », a indiqué le capitaine Noufé.

La visite a permis aux autorités également de s’enquérir des conditions de prise en charge médicale et psychologique des blessés de guerre. Sur ce point, selon le médecin chef du centre médical militaire de Ouahigouya, Adama Mamboué, les autorités ont salué le travail abattu par l’ensemble des médecins dans la prise en charge des

blessés de guerre. En marge de son séjour dans la cité de Naaba Kango, le ministre chargé du Tourisme a inauguré l’hôtel Filg Yiri dont le promoteur est le PDG de la Société de Transport Aorema et frères (STAF). L’hôtel Filg Yiri se veut un établissement moderne répondant au standard et qualité de confort requis dans le secteur de l’hôtellerie.

L’infrastructure d’une capacité de 60 chambres ambitionne de combler le besoin en matière d’hébergement de qualité dans la région de Yaadga. Le ministre Pingdwendé Gilbert Ouédraogo a salué l’initiative du promoteur qu’il a qualifié de contribution majeure à la dynamique actuelle des autorités du pays consistant à dynamiser l’économie locale. Il a souligné que le secteur du tourisme et de l’hôtellerie demeure, un levier important de création d’emplois et de richesse. « L’inauguration de cet hôtel constitue un témoignage fort de la confiance des investisseurs nationaux dans le potentiel économique de nos régions et dans l’avenir du Burkina », a-t-il dit. Au cours de la cérémonie d’inauguration, le PDG de STAF a répondu à l’appel des autorités à travers un don composé de 30 tonnes de ciment, 10 tonnes de maïs à l’Initiative présidentielle Faso Mêbo et d’autres bénéficiaires, entre autres.

Bassirou BADINI